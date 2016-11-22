Лидера группы «Чиж & Co» выписали из больницы

Фронтмен группы «Чиж & Со» Сергей Чиграков выписан из больницы в Санкт-Петербурге.

«Сейчас Сергей должен ехать домой. Он готов к концертам. Чувствует себя хорошо», — сообщил директор группы Андрей Асанов, передает «Радио Балтика».

Асанов добавил, что из-за госпитализации Чигракова коллектив перенес четыре концерта — в Ижевске, Тюмени, Челябинске и Кирове. Все остальные выступления состоятся в запланированные даты.

О том, что Сергей Чиграков попал в больницу, «Известия» писали 15 ноября. По сообщению директора коллектива, музыкант лег на обследование.