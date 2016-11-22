Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
22 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

Лидера группы «Чиж & Co» выписали из больницы

Сергей Чиграков чувствует себя хорошо и готов давать концерты

Фронтмен группы «Чиж & Со» Сергей Чиграков выписан из больницы в Санкт-Петербурге.

«Сейчас Сергей должен ехать домой. Он готов к концертам. Чувствует себя хорошо», — сообщил директор группы Андрей Асанов, передает «Радио Балтика».

Асанов добавил, что из-за госпитализации Чигракова коллектив перенес четыре концерта — в Ижевске, Тюмени, Челябинске и Кирове. Все остальные выступления состоятся в запланированные даты.

О том, что Сергей Чиграков попал в больницу, «Известия» писали 15 ноября. По сообщению директора коллектива, музыкант лег на обследование.

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Лидера группы «Чиж & Co» выписали из больницы

Сергей Чиграков чувствует себя хорошо и готов давать концерты

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Фотолента

«Золотой граммофон»: подведение музыкальных итогов года в России

«Золотой граммофон»: подведение музыкальных итогов года в России

Интервью

Сергей Воронов

музыкант

Все интервью

Мнение

Анна Герасимова

рок-музыкант

Все мнения

Интервью

Константин Хабенский

актер

Все интервью

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения

Интервью

Ирина Герасимова

глава радио «Орфей»

Все интервью

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Юрий Вяземский

писатель

Все мнения

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке