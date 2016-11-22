Президент подвел итоги работы ОНФ за три года

Президент Владимир Путин принял участие в итоговом «Форуме действий» «Общероссийского народного фронта» (ОНФ). Глава государства обсудил с активистами движения реализацию своих майских указов и других поручений, неэффективное расходование бюджетных средств, социальные вопросы, защиту экологии и антироссийские санкции.

Форум ОНФ в Москве — это уже пятое в этом году мероприятие «фронта», в котором принимает участие лидер движения — президент Владимир Путин. Ранее глава государства посещал региональные форумы в Ставрополе, Йошкар-Оле и Ялте, а также общался с журналистами в рамках медиафорума в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин поблагодарил членов ОНФ за работу и отметил, что, по данным социологических опросов, всё больше граждан страны одобряют деятельность движения.

— По различным проверкам в результате вашей работы скорректированы были различные программы и финансовые расходы государства разных уровней на 227 млрд рублей. Это очень серьезная цифра даже для бюджета всей страны. Поэтому ваша работа отражается даже уже в таких конкретных, крупных, серьезных суммах. ОНФ проводит работу, связанную с качеством дорог, что чрезвычайно важно. Но важно не только содержание этой самой работы, что само по себе, естественно, людей беспокоит всегда, — это и строительство, и ремонт, — но и стоимость проводимых мероприятий очень важна. И здесь тоже проделана с вашей стороны серьезная работа по этому направлению, — сказал глава государства.

Госзакупки и борьба с коррупцией

Борьбу с коррупцией сопредседатель центрального штаба ОНФ Александр Бречалов назвал одной из главных задач движения. По его словам, благодаря активному мониторингу госзакупок удалось умерить аппетиты чиновников при приобретении дорогих транспортных средств.

— А если мы вспомним, три года назад, на первом «Форуме действий», как раз мы тогда докладывали о новогодних корпоративах, когда нас встречали, похлопывали по плечу, по‑отечески говорили: «Что вы ерундой занимаетесь? Мы как встречали Новый год, так и будем встречать». Сейчас эти затраты, эти закупки исчезли. В конце прошлого года вы встречались с активистами проекта «За честные закупки». Одним из результатов той встречи стал ваш указ, в соответствии с которым восемь неэффективных особых экономических зон были закрыты. Тем самым мы с вами сэкономили для бюджета миллиарды рублей, — отметил Александр Бречалов.

Данные по итогам работы направления «За честные закупки» приводила его руководитель Анастасия Муталенко. Она рассказала о проблемах с внутренним туризмом — государство выделяет большие средства для формирования туристических кластеров в регионе. Эти деньги осваиваются, но проекты до конца не реализуются. Анастасия Муталенко предложила оптимизировать число таких кластеров.

— Анастасия, вы меня всё время расстраиваете. Как вы поднимаетесь, я чувствую, что что‑то вы сейчас скажете такое, что требует нашего повышенного внимания. Это правда, — пошутил президент.

Глава государства пообещал пересмотреть систему контроля за средствами, выделяемыми на эти цели.

— Всегда возникают сомнения в том, действительно ли хотели создать какой‑то новый туристический кластер или просто хотели дать каким‑то близким своему сердцу подрядчикам определенную работу. Подрядчики отработали, всё вроде сделали, водопровод построили или дорогу даже подвели, но она оказалась никому не нужна. Подрядчики заработали, результат не достигнут. И вроде все счастливы, никто ничего при этом даже не украл, но результата нет. И это требует самого, конечно, пристального внимания, — добавил Владимир Путин.

По словам президента, федеральные деньги выделяются именно на инфраструктуру, которая возводится, после чего проекты не доводят до конца уже местные компании.

Экология

Одно из важных направлений деятельности ОНФ — экологическая политика. «Народный фронт» уже разработал поправки, позволяющие тщательнее следить за сохранностью крупных лесных массивов. Выявлена новая проблема — использование под коттеджную застройку городских и поселковых лесов. Президент считает, что эти леса нужно внести в государственный кадастр, включив городские леса в категорию парков. Владимир Путин пообещал дать соответствующие поручения.

Другая проблема — мусорные полигоны, которые располагаются слишком близко к жилым районам.

— Я должен вам сказать, признаться, мне приходилось, что касается Московской области, лично некоторыми вопросами заниматься, просто лично. Никак не сдвинуть с мертвой точки. Там и криминал вокруг этого крутится, и бизнес процветает какой‑то. Гражданам просто невозможно решить эти вопросы. Пока по моей личной команде там не вставали сотрудники внутренних войск или нацгвардии, по сегодняшним названиям, ничего не могли прекратить, даже местные власти ничего не могли сделать, — рассказал Владимир Путин.

Президент согласился, что к решению вопросов, связанных со свалками и мусорными полигонами, надо активнее привлекать общественность.

Социальные вопросы

Активисты «фронта» рассказали президенту о новой проблеме — фиктивной сдаче объектов социальной инфраструктуры. В некоторых регионах бывает так, что к открытию нового детского сада, роддома или театра приезжают губернаторы и съемочные группы, разрезается красная лента, а буквально на следующий день выясняется, что здание не готово. Владимир Путин считает, что проблему так называемых строительных полуфабрикатов нужно решить ужесточением ответственности за нарушение сроков при возведении соцобъектов.



Президенту также пожаловались на то, что при реформе здравоохранения мало внимания уделялось школьной медицине. Владимир Путин согласился, что вопрос здоровья школьников становится всё острее. По словам главы государства, проблема возникла из-за того, что ответственность размыта между двумя ведомствами — Министерством здравоохранения и Министерством образования. Владимир Путин считает, что для исправления ситуации нужен отдельный закон, который предстоит еще разработать.

— Dura lex, sed lex, суров закон, но это закон, нужно добиться его исполнения, — отметил президент.

Обсуждая ситуацию с аварийным жильем, Владимир Путин рассказал, на что пошли средства от продажи нефтяной компании ЮКОС — на достройку мостов через крупные реки, на создание компании «Роснано» и на расселение аварийного жилья.

Санкции

Фермер из Калининградской области попросил главу государства ни в коем случае не отменять ответные меры на антироссийские санкции, связанные с эмбарго на поставку сельскохозяйственной продукции из ряда стран, чтобы не препятствовать развитию российского аграрного комплекса. Президент, в свою очередь, заметил, что контрсанкции не могут длиться вечно.

— Тем не менее вас понимаю и на ушко могу шепнуть: будем тянуть как можно дольше, — сказал Владимир Путин.

В конце встречи президент пообещал и впредь посещать мероприятия ОНФ, так как они полезны для его работы, а разговор носит предметный характер.