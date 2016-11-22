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«Панатинаикос» ведет переговоры с лидером «Локомотива» Кенни Гэбриэлом

Краснодарский клуб может лишиться своего ведущего форварда

27-летний форвард Кенни Гэбриэл в ближайшее время может покинуть «Локомотив-Кубань». Игрок попал в сферу интересов греческого «Панатинаикоса», который ищет замену травмированному Джеймсу Гисту. Об этом сообщает Eurohoops. По информации портала переход может состояться в ближайшие дни. При этом кубанцы не станут требовать отступные за своего игрока.

Действующий контракт Гэбриэла с «Локо» рассчитан на два сезона по схеме «1+1», годовой оклад американца составляет около $750 тыс. Гэбриэл испытывает трудности с адаптацией в команде и с большим интересом рассматривает перспективу перехода в команду, выступающую в Евролиге.

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Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

«Панатинаикос» ведет переговоры с лидером «Локомотива» Кенни Гэбриэлом

Краснодарский клуб может лишиться своего ведущего форварда

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