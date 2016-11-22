Прокурор просит отправить обвиняемую в убийстве няню на лечение

Прокурор попросил освободить от уголовной ответственности Гульчехру Бобокулову, обвиняемую в жестоком убийстве четырехлетней девочки, и направить ее на психиатрическое лечение, сообщили в пресс-службе Хорошевского суда.

Как отметил представитель гособвинения, 38-летняя уроженка Узбекистана была признана невменяемой.

«Гособвинитель просит освободить Бобокулову от уголовной ответственности и отправить на лечение в психиатрический стационар», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Гульчехру Бобокулову обвиняют в убийстве малолетнего (ч. 2 ст. 105 УК РФ), умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и заведомо ложном сообщении о взрыве (ч. 1 ст. 207 УК РФ). По словам ее адвоката, причиненный уроженкой Узбекистана ущерб оценивается в 6,5 млн рублей.

По версии следствия, няня совершила убийство малолетней девочки, когда никого не было в квартире, затем подожгла жилище родителей ребенка и покинула место происшествия. Следователи установили, что обвиняемая страдает хроническим психическим расстройством.