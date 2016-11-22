Поезда и «Ласточки» из Петрозаводска отменят из-за ремонта моста

Транспортное ж/д сообщение из Петрозаводска будет затруднено из-за ремонтных работ. Поезда, следующие из Петрозаводска, будут отменены на двое суток из-за предстоящего ремонта моста, который планируется провести 7 и 8 декабря.

Кроме того, из Петрозаводска также не будут ходить скоростные поезда «Ласточки», передает ИА «Карелinform».

Вместо них из Петрозаводска будут следовать поезда из Мурманска (один — в Санкт-Петербург, второй — в Москву, следующий через Санкт-Петербург).

По направлению также запустят обратные поезда в Мурманск, которые между Петрозаводском и Санкт-Петербургом будут следовать обходным маршрутом по направлению Суоярви-1 — Сортавала.



Все остановки на временном маршруте между Петрозаводском и Санкт-Петербургом будут объявлены техническими, поэтому приобрести билет на данных станциях будет невозможно.