Путин снял Улюкаева с поста управляющего от России в ЕБРР

Президент России Владимир Путин отстранил бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева от занимаемых им должностей управляющего от РФ в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР), а также заместителя управляющего в Международном банке реконструкции и развития (МБРР), сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Улюкаева А.В. от обязанностей управляющего от Российской Федерации в Европейском банке реконструкции и развития и заместителя управляющего от Российской Федерации в Международном банке реконструкции и развития и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций», — говорится в указе главы государства.

Кроме того, Алексей Улюкаев был исключен из состава комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса, военно-промышленной комиссии РФ, комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития РФ, Совета при президенте по модернизации экономики и инновационному развитию России, по противодействию коррупции, по стратегическому развитию и приоритетным проектам, а также из состава Экономического совета при главе государства.

Напомним, 14 ноября тогда действующий глава Минэкономразвития был задержан при получение взятки в размере $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, которая позволила «Роснефти» приобрести госпакет акций «Башнефти». На следующий день президент России отстранил Улюкаева от должности министра в связи с утратой доверия.

Алексей Улюкаев находится под домашним арестом до 15 января.