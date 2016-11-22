От ОНФ ждут смены амплуа «народного контролера»

Общероссийский народный фронт (ОНФ) впервые с момента создания организации (6 мая 2011 года) обновил состав Центрального штаба на закрытом съезде. На мероприятии присутствовал и первый замглавы администрации президента (АП) Сергей Кириенко, который, по словам "фронтовиков", работает с ними в "конструктивном формате мозгового штурма".



После "Форума действий", на котором выступил Владимир Путин, фронтовики провели итоговый в этом году съезд движения. В его работе принял участие и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, курирующий работу ОНФ. В конце октября он уже принимал участие в работе "Форума действий" в Ялте, а две недели назад встречался с центральным штабом в закрытом режиме. Однако до сих пор попыток серьезно повлиять на расстановку кадров в ОНФ со стороны куратора внутриполитического блока АП не было.



Сергей Кириенко ждет от ОНФ расширения повестки и выхода за рамки узкой функции «народного контроля», рассказал "Известиям" собеседник в организации.



Не оправдались предположения экспертов о том, что Сергей Кириенко, приняв у своего предшественника, нынешнего спикера Госдумы Вячеслава Володина кураторство над ОНФ, инициирует смену руководства движения.



Съезд прошел в закрытом для прессы режиме и занял всего полчаса. За это время "фронтовики" провели ротацию кадров. Свои позиции сохранили все три сопредседателя центрального штаба, а также глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

Из руководящего органа было исключено 12 человек, в том числе главы Брянской и Волгоградской областей Александр Богомаз и Андрей Бочаров, а также министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.



Напомним, что состав центрального штаба ОНФ и региональных штабов не менялся с первого учредительного съезда ОНФ. Теперь ротация будет проходить чаще: в устав движения внесены изменения, согласно которым срок полномочий центрального штаба сокращен с 5 до 3 лет, а региональных штабов – до двух лет.



- Люди, которые выходят из состава штабов, уходят не потому, что они справились или не справились, а для того, чтобы были элементы социального лифта. Прошу не искать в этом каких-то двойных смыслов, - пояснил журналистам ротацию сопредседатель фронта Александр Бречалов.



Также в состав центрального штаба включен депутат от «Справедливой России» Леонид Левин. Как пояснил «Известиям» собеседник в партии, это следует воспринимать как его личное достижение, а не как тренд на введение в состав руководящих органов фронта представителей системной оппозиции.



Официально первые лица фронта дают понять, что с приходом Сергея Кириенко на Старую площадь в их работе ничего не изменилось.



- Мы с людьми отрабатываем то, что их беспокоит, а как связаны смена руководства внутриполитического блока администрации президента с нашими ротациями – я, честно, не знаю, - сказал «Известиям» руководитель проекта ОНФ "За честные закупки" Антон Гетта.



Петр Толстой в беседе с «Известиями» напомнил, что Сергей Кириенко обсуждал с центральным штабом движения взаимоотношения ОНФ с властью – но не только с Кремлем, а также с правительством и губернаторами.



- С Сергеем Владиленовичем мы работаем в конструктивном формате мозгового штурма, - отметил, в свою очередь, Александр Бречалов. – Мы думаем над новыми формами, решениями, но все исключительно в рабочем формате.



Сергей Кириенко проводит «мягкую инвентаризацию» интеллектуального опыта ОНФ с расчетом на будущую роль движения в президентских выборах 2018 года, пояснили «Известиям» два источника в центральном штабе.



- Он дал понять, что как народный контроль движение состоялось, и даже для него самого была полезна история с нарушениями, найденными в закупках «Росатома», - отметил один из собеседников. – Но на встрече с членами Центрального штаба он дал понять, что движение должно быть шире.



- Оно не должно выполнять только функцию «народной Счетной палаты», - пояснил другой собеседник "Известий", присутствовавший на встречах с Сергеем Кириенко. – Задача состоит в том, чтобы вовлечь ОНФ в формирование картины будущего.



- Думаю, что пока все двигается в рамках старой парадигмы, - отметил политолог Евгений Минченко. – Очень осторожно начинает Сергей Кириенко, мы не видим резких движений, с кадрами достаточно медленно все делают. Думаю, в течение полугода мы поймем новую конфигурацию.



Эксперт пояснил, что она станет окончательно понятна, когда внутриполитический блок АП определит контуры кампании по президентским выборам 2018 года.



Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев полагает, что у ОНФ может быть и другой вектор развития – волонтерские проекты, абсорбация гражданской активности в рамках развития гражданского общества.



- Функцию "тонизирующего средства" для региональных элит фронт уже выполнил, - сказал он "Известям". – Им нужна собственная позитивная повестка. Только тогда они смогут играть важную роль в президентской кампании.



Пока политолог отмечает только небольшую корректировку стилистики.



- Без долгих хвалебных речей, с постановкой конкретных проблем – это не выглядит как архаичное собрание общественников. Вопрос, будет ли расширение повестки, - резюмировал он.