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Кириленко: «Россия сможет занять первое-второе место в группе»

Президент РФБ — о жеребьевке Евробаскета

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

На Евробаскете-2017 сборная России сыграет с командами Турции, Сербии, Латвии, Бельгии и Великобритании. Итоги жеребьевки, которая состоялась в Стамбуле, подвел президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко. 

— Группа достаточно удобная, — рассказал Андрей Кириленко. — И это точно не «группа смерти». Сейчас уровень европейских команд заметно подравнялся. Есть 5–6 сильных сборных, а остальные постоянно обыгрывают друг друга. Конечно, главными фаворитами являются сербы. Их статус обязывает — серебро в Рио, а перед этим — также второе место на чемпионате мира и четвертое на прошлом Евробаскете. Но у России хорошие шансы. Если будем играть стабильно и уверенно, сможем побороться за первое-второе место в группе с Сербией и Турцией. А выходить в плей-офф обязаны в любом случае. Очень многое будет зависеть от того, как удастся подготовить команду к Евробаскету, подвести в оптимальном состоянии к старту турнира. А федерация сделает всё возможное, чтобы у игроков не было никаких проблем в бытовом плане. Чтобы они не думали о внебаскетбольной составляющей. Знаю по собственному опыту: когда получается сосредоточиться только на баскетболе, результат выступления сборной России оказывается лучше.

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Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Кириленко: «Россия сможет занять первое-второе место в группе»

Кириленко: «Россия сможет занять первое-второе место в группе» Президент РФБ — о жеребьевке Евробаскета

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