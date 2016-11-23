LinkedIn импортозаместили

Российский предприниматель сделал аналог LinkedIn и запустил его сразу после того, как известный сайт заблокировали на территории РФ. Проект называется Link You, сайт позволяет искать людей по определенной профессии и общаться с ними. У новой социальной сети пока нет мобильного приложения, только десктопная версия. Эксперты считают, что повторить успех LinkedIn российскому аналогу не удастся.

Link You — социальная сеть для поиска людей по профессии. Дизайн и механика схожи с заблокированным в России порталом для профессиональных контактов LinkedIn. Проект был запущен чуть более месяца назад. 16 ноября этого года ООО «Линк Ю» подал на регистрацию товарного знака «Знакомьтесь по профессии». Само же ООО «Линк Ю» было зарегистрировано в конце мая этого года, единственным владельцем значится Игорь Молька.

Сайт предлагает заполнить анкету о себе — карьера, интересы, любимая музыка, книги и даже национальность, вероисповедание и любимый питомец. В отличие от иностранного проекта здесь можно предоставить более полную информацию о себе, помимо профессии. Дизайн выдержан в бело-сине-голубых тонах, визуально он напоминает LinkedIn. Сервис схож и наличием возможности Premium-аккаунта — за определенную плату можно получить расширенные функции. Но если LinkedIn в «премиуме» позволял видеть полную информацию о тех, кто не находится в вашем круге, писать больше сообщений тем, с кем у вас нет общих знакомых, то у Link You «премиум» больше напоминает «Одноклассников». За 300 рублей в месяц сайт предлагает вам поиск по национальности и вероисповеданию, режим невидимости, пять бесплатных подарков, пять поднятий анкеты в результатах поиска и возможность увидеть, когда пользователь был онлайн. В отличие от LinkedIn в Link You нельзя искать людей по компании, только по профессии, возрасту и полу. Зато можно, как в Facebook, поставить лайк определенному человеку.

Владелец компании OMMG Technology Сергей Кравцов считает, что у локальной соцсети для профессиональных контактов нет шансов, а аудитория LinkedIn не будет переходить в другие соцсети.

— У LinkedIn состоявшаяся аудитория, которая давно пользуется этим сервисом, в первую очередь для международных контактов, они знают, как обходить блокировки, поэтому сам сервис не потеряет аудиторию, а вот у «импортозамещающих аналогов» практически нет шансов, — считает Сергей Кравцов. — В сервисе в пределах одной страны почти нет смысла, для общения у нас есть уже «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook. Смысл LinkedIn именно в поиске контактов, допустим, из Гонконга, а вот западные компании активно ищут наших разработчиков, чтобы переманить к себе, либо стартапы, чтобы в них вложиться.

Генеральный директор сервиса YouDo Денис Кутергин считает, что сервис может быть востребован как дейтинг, а не как общение по работе.

— Там можно выставить пол, возраст, профессию и найти себе пару, исходя из предпочтений по профессии. Например, если кто-то всегда мечтал познакомиться со стюардессой, — размышляет Денис Кутергин. — Пока все проекты, которые запускались в России и пытались быть «российским LinkedIn», не были успешными, да и в целом для общения по работе больше используют Facebook, а для поиска работы или сотрудников — специализированные сайты.

По данным аналитического сервиса similarweb, в октябре на сайт Link You было 65 тыс. заходов.

Создатель проекта Link You Игорь Молька на вопросы «Известий» не ответил.

