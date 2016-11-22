Минобрнауки: в каждой школе должен быть психолог

В кажой российской школе должна работать психологическая служба, заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева.

«Я считаю, что психологическая служба должна быть в каждой школе. И был период, когда так и было. Но сейчас их не хватает. Чтобы исправить положение, надо решить вопрос с оплатой труда психолога в каждой школе. Думаю, мы сможем сделать это в ближайшее время», — сказала министр в интервью «Российской газете», номер которой выйдет завтра.

Васильева отметила, что сейчас нельзя обойтись без школьных психологов.

«В Псковской области произошла большая трагедия — детей уже не вернешь. Думаю, что здесь виновата не только школа, но и близкие люди, социальная среда, в которой оказались подростки. Но главная причина — наше равнодушие к чужому горю, чужой беде», — пояснила министр.