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Москву парализовали восьмибалльные пробки

Движение осложнено практически по всем магистралям столицы

Автомобильные пробки в Москве сегодня вечером достигли восьми баллов.

Движение затруднено почти по всем магистралям столицы, сообщает портал «Яндекс.Пробки».

«В данный момент трудно проехать на юго-востоке и западе по внешней стороне, а также на северо-западе по внутренней стороне Третьего транспортного кольца», — уточняет инфоцентр московского департамента транспорта, передает ТАСС.

Заторы также наблюдаются на внешней стороне от Новокуркинского шоссе до улицы Староспасской. Пробки образовались на Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов, Бакунинской, Большой Филевской и Вешняковской улицах в сторону станции метро «Выхино».

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Москву парализовали восьмибалльные пробки

Движение осложнено практически по всем магистралям столицы

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