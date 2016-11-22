Москву парализовали восьмибалльные пробки

Автомобильные пробки в Москве сегодня вечером достигли восьми баллов.

Движение затруднено почти по всем магистралям столицы, сообщает портал «Яндекс.Пробки».

«В данный момент трудно проехать на юго-востоке и западе по внешней стороне, а также на северо-западе по внутренней стороне Третьего транспортного кольца», — уточняет инфоцентр московского департамента транспорта, передает ТАСС.

Заторы также наблюдаются на внешней стороне от Новокуркинского шоссе до улицы Староспасской. Пробки образовались на Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов, Бакунинской, Большой Филевской и Вешняковской улицах в сторону станции метро «Выхино».