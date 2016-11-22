Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
22 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

На Украине задержан экс-руководитель российского банка «Траст»

Его разыскивал Интерпол по запросу РФ

В аэропорту Киева «Борисполь» украинские пограничники задержали бывшего председателя совета директоров ОАО «Национальный банк «Траст» Илью Юрова. Он находится в международном розыске по линии Интерпола по запросу правоохранительных органов РФ.

«Пограничники его задержали 20 ноября в «Борисполе» по поручению Интерпола и передали МВД (Украины)», — сообщил помощник руководителя государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает «Интерфакс».

Известно, что Юров прилетел в Киев из Лондона по личным делам. На паспортном контроле он предъявил паспорт гражданина Республики Кипр.

«По информации источников интернет-издания, финансист содержится в изоляторе временного содержания в г. Белая Церковь (Киевская обл.). Процедура экстрадиции займет не менее месяца, но может растянуться и до полугода», — добавил Слободян.

В настоящее время в России расследуется уголовное дело в отношении ряда бывших собственников и топ-менеджеров «Траста», которые обвиняются в хищении средств в особо крупном размере.

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

На Украине задержан экс-руководитель российского банка «Траст»

Его разыскивал Интерпол по запросу РФ

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Евгений Винокуров

экономист

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения

Мнение

Олег Неменский

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Юрий Вяземский

писатель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Анна Герасимова

рок-музыкант

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке