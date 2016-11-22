На Украине задержан экс-руководитель российского банка «Траст»

В аэропорту Киева «Борисполь» украинские пограничники задержали бывшего председателя совета директоров ОАО «Национальный банк «Траст» Илью Юрова. Он находится в международном розыске по линии Интерпола по запросу правоохранительных органов РФ.

«Пограничники его задержали 20 ноября в «Борисполе» по поручению Интерпола и передали МВД (Украины)», — сообщил помощник руководителя государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает «Интерфакс».

Известно, что Юров прилетел в Киев из Лондона по личным делам. На паспортном контроле он предъявил паспорт гражданина Республики Кипр.

«По информации источников интернет-издания, финансист содержится в изоляторе временного содержания в г. Белая Церковь (Киевская обл.). Процедура экстрадиции займет не менее месяца, но может растянуться и до полугода», — добавил Слободян.

В настоящее время в России расследуется уголовное дело в отношении ряда бывших собственников и топ-менеджеров «Траста», которые обвиняются в хищении средств в особо крупном размере.