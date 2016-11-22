Виктора Януковича допросят 25 ноября

25 ноября бывший президент Украины Виктор Янукович примет участие в допросе Святошинского районного суда Киева в качестве свидетеля по делу о событиях на майдане. Беседовать с Януковичем будут по видеосвязи.

«Будет участвовать 100%», — заявил адвокат экс-президента Виталий Сердюк, передает ТАСС.

Защита Януковича требует провести допрос политика в режиме видеоконференции уже больше года, однако, по сообщениям адвоката Януковича, этому препятствовала генеральная прокуратура Украины.

Однако министр юстиции Украины Павел Петренко заявил журналистам, что именно Киев добивался допроса экс-президента, так как «украинская сторона в рамках расследования дел против Януковича и его окружения делала запросы не просто о допросе, но и выдаче из РФ».