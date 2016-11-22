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Бывший ведущий программы «Суд идет» арестован до 26 декабря

Владимира Резника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере

Басманный суд Москвы взял под стражу бывшего ведущего программы «Суд идет» Владимира Резника (Владимир Орешников), обвиняемого в крупном мошенничестве.

По версии следствия, в обмен на денежное вознаграждение (4,5 млн рублей) бывший ведущий обещал добиться условного срока для знакомого предпринимателя, подозреваемого в незаконной банковской деятельности. Однако ему так и не удалось повлиять на решение суда.

Он арестован на срок 1 месяц и 6 суток, то есть до 26 декабря 2016 года. Ему грозит до 10 лет лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее Орешников уже привлекался к уголовной ответственности. В 2011 году он был приговорен Тверским судом к двум годам колонии также за мошеннические действия.  В 2013 году он вышел на свободу и сменил фамилию на Резник.

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Бывший ведущий программы «Суд идет» арестован до 26 декабря

Владимира Резника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере

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