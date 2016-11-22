Бывший ведущий программы «Суд идет» арестован до 26 декабря

Басманный суд Москвы взял под стражу бывшего ведущего программы «Суд идет» Владимира Резника (Владимир Орешников), обвиняемого в крупном мошенничестве.



По версии следствия, в обмен на денежное вознаграждение (4,5 млн рублей) бывший ведущий обещал добиться условного срока для знакомого предпринимателя, подозреваемого в незаконной банковской деятельности. Однако ему так и не удалось повлиять на решение суда.



Он арестован на срок 1 месяц и 6 суток, то есть до 26 декабря 2016 года. Ему грозит до 10 лет лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).



Ранее Орешников уже привлекался к уголовной ответственности. В 2011 году он был приговорен Тверским судом к двум годам колонии также за мошеннические действия. В 2013 году он вышел на свободу и сменил фамилию на Резник.