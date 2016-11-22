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США ввели санкции против трех террористов ИГ

Согласно сообщению из Белого дома, речь идет о лидерах запрещенной в России группировки

США ввели санкции против трех лидеров группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Как сообщили журналистам представители Белого дома, речь идет об Абдлле Ахмед аль-Мешедани (советник главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади), Басиле Хассане (он обвиняется в убийстве датского журналиста Ларса Хедегаарда) и Абделиле Химиче (он руководит подготовкой терактов за пределами Сирии и Ирака), сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее стало известно, что боевики запрещенной террористической организации более 70 раз применяли химическое оружие в Сирии и в Ираке.

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

США ввели санкции против трех террористов ИГ

Согласно сообщению из Белого дома, речь идет о лидерах запрещенной в России группировки

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