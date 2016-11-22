США ввели санкции против трех террористов ИГ

США ввели санкции против трех лидеров группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Как сообщили журналистам представители Белого дома, речь идет об Абдлле Ахмед аль-Мешедани (советник главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади), Басиле Хассане (он обвиняется в убийстве датского журналиста Ларса Хедегаарда) и Абделиле Химиче (он руководит подготовкой терактов за пределами Сирии и Ирака), сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее стало известно, что боевики запрещенной террористической организации более 70 раз применяли химическое оружие в Сирии и в Ираке.