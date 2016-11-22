Новости, деловые новости - Известия
Среда,
23 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Екатеринбургскую школьницу выгнали из автобуса в 25-градусный мороз

Инцидент произошел в пятницу после полудня

Девятилетнюю школьницу в Екатеринбурге выгнали из автобуса на мороз, поскольку та забыла проездной и не могла заплатить за проезд. Кондуктора, так обошедшегося с ребенком, пока вычислить не удалось.

Инцидент произошел в пятницу около 12.00 по местному времени. Ирина Колтышева, мама девочки, рассказала, что ее дочь шла до улицы Декабристов несколько остановок, когда температура воздуха была минус 23–25 градусов.

Автобус №18, из которого высадили девочку, не был оборудован камерами внутреннего видеонаблюдения. По маршруту прошли несколько автобусов за указанный отрезок времени. Кондукторы этих автобусов заявляют, что не высаживают детей без проездных. Сама девочка сказала, что ее высадил мужчина с сильным южным акцентом, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Колтышева обратилась в муниципальное объединение автобусных предприятий с жалобой. Аналогичную жалобу подал кто-то из пассажиров злополучного автобуса.

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Екатеринбургскую школьницу выгнали из автобуса в 25-градусный мороз

Инцидент произошел в пятницу после полудня

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Евгений Винокуров

экономист

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения

Мнение

Олег Неменский

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Юрий Вяземский

писатель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке