Екатеринбургскую школьницу выгнали из автобуса в 25-градусный мороз

Девятилетнюю школьницу в Екатеринбурге выгнали из автобуса на мороз, поскольку та забыла проездной и не могла заплатить за проезд. Кондуктора, так обошедшегося с ребенком, пока вычислить не удалось.

Инцидент произошел в пятницу около 12.00 по местному времени. Ирина Колтышева, мама девочки, рассказала, что ее дочь шла до улицы Декабристов несколько остановок, когда температура воздуха была минус 23–25 градусов.

Автобус №18, из которого высадили девочку, не был оборудован камерами внутреннего видеонаблюдения. По маршруту прошли несколько автобусов за указанный отрезок времени. Кондукторы этих автобусов заявляют, что не высаживают детей без проездных. Сама девочка сказала, что ее высадил мужчина с сильным южным акцентом, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Колтышева обратилась в муниципальное объединение автобусных предприятий с жалобой. Аналогичную жалобу подал кто-то из пассажиров злополучного автобуса.