Сирийская армия начала штурм восточного Алеппо

Армия Сирии начала операцию по освобождению восточной части Алеппо от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), представители сирийских вооруженных сил призывают боевиков сложить оружие и освободить мирных жителей.

Газета Al-Watan сообщила, что армия направляется от круговой развязки Джандуль в направлении площади Баидин. Действия армии поддерживает палестинская бригада "Лива аль-Кудс", идущая к тому же пункту, но со стороны лагеря беженцев Инзарат. Одновременно с этим артиллеристы открыли огонь по узловому пункту боевиков в квартале Масакин-Ханано, заняв оборону которого террористы прикрывают проход вглубь восточного Алеппо, передает ТАСС.

Армия Сирии одновременно с этим призвала террористов сложить оружие и прекратить использование мирных жителей в качестве «живых щитов». Силы правительства САР призывают боевиков "разминировать проходы к гуманитарным коридорам, открыть продовольственные склады и раздать запасы нуждающимся".

В этом же заявлении сирийской армии, распространенном агентством SANA, содержится призыв к гражданам сотрудничать с армией и выходить из домов только при крайней необходимости. Там также сказано, что армия Сирии прекрасно осведомлена о всех позициях боевиков в восточного Алеппо.

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