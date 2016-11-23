Новости, деловые новости - Известия
Среда,
23 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Сирийская армия начала штурм восточного Алеппо

Вооруженные силы САР вошли в захваченные боевиками районы города

Армия Сирии начала операцию по освобождению восточной части Алеппо от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), представители сирийских вооруженных сил призывают боевиков сложить оружие и освободить мирных жителей.

Газета Al-Watan сообщила, что армия направляется от круговой развязки Джандуль в направлении площади Баидин. Действия армии поддерживает палестинская бригада "Лива аль-Кудс", идущая к тому же пункту, но со стороны лагеря беженцев Инзарат. Одновременно с этим артиллеристы открыли огонь по узловому пункту боевиков в квартале Масакин-Ханано, заняв оборону которого террористы прикрывают проход вглубь восточного Алеппо, передает ТАСС.

Армия Сирии одновременно с этим призвала террористов сложить оружие и прекратить использование мирных жителей в качестве «живых щитов». Силы правительства САР призывают боевиков "разминировать проходы к гуманитарным коридорам, открыть продовольственные склады и раздать запасы нуждающимся".

В этом же заявлении сирийской армии, распространенном агентством SANA, содержится призыв к гражданам сотрудничать с армией и выходить из домов только при крайней необходимости. Там также сказано, что армия Сирии прекрасно осведомлена о всех позициях боевиков в восточного Алеппо.

Читайте также:

Сотрудников офиса ООН вывезли изАлеппов Хомс и Дамаск

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Сирийская армия начала штурм восточного Алеппо

Вооруженные силы САР вошли в захваченные боевиками районы города

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения

Мнение

Евгений Винокуров

экономист

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Олег Неменский

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Юрий Вяземский

писатель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке