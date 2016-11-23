Минобороны: Военная политика США стала причиной всех угроз Европе

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что США не вправе указывать Москве, где и каким образом следует размещать те или иные вооружения на ее собственной территории, а безопасность Европы страдает не из-за российских действий, а из-за военной политики Вашингтона в течение последнего десятилетия.

В пресс-релизе Минобороны, поступившем в «Известия», сказано, что угрозу Европе представляет ее насыщение вооружениями неевропейского происхождения. Конашенков указал Джону Кирби на факты размещения США элементов ПРО в Польше и Румынии и о планах Вашингтона разместить военные части НАТО в Латвии, Литве, Эстонии и Польше.

Конашенков указал и на намерение США направить в соседнюю с РФ Норвегию корпус американских «морских котиков». По словам генерал-майора, этот список можно продолжить и дальше.

«Однако уверен, что не нужно быть контр-адмиралом, чтобы понимать простую вещь: все нынешние угрозы европейской безопасности являются следствием реализуемой в течение последних 10 лет военной политики США», — говорится в заявлении Конашенкова.

Между тем, ранее Джон Кирби признал, что отношения с Россией являются жизненно важными для Вашингтона, при этом двусторонне сотрудничество надо развивать в тех областях, де мнения сторон совпадают.