СМИ: Трамп поддержит кандидатуру Ромни на пост госсекретаря

Кандидатура бывшего губернатора штата Массачусетс Митта Ромни будет выдвинута избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на личные источники.

Люди из окружения Трампа заявили, что он склоняется к кандидатуре Ромни, отмечает газета. По словам источников, республиканец окрестил этот выбор «классическим», его инициативу уже поддержали соратники, передает РИА «Новости».

Напомним, источники в администрации Трампа ранее уже предполагали, что на пост госсекретаря избранный президент может поставить Ромни. В этой связи интересно, что бывший губернатор Массачусетса в ходе предвыборной кампании весьма нелестно отзывался о Трампе, в тот в своих заявлениях критиковал в ответ Ромни.

Читайте также:

Ромнине стал говорить, предложил ли Трамп ему работу