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Гражданская авиация в России живет по законам СССР

Министерство транспорта просят пересмотреть документы 25-летней давности, до сих пор регулирующие деятельность отрасли

Члены общественного совета при Ространснадзоре обратились к Министерству транспорта с просьбой пересмотреть принятые еще в СССР нормативные документы, регулирующие по сей день деятельность гражданской авиации. По их мнению, это позволит авиации экономить не только время, но и деньги.

Как рассказал «Известиям» бывший замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов, он «предложил Минтрансу проанализировать, сколько документов датированы временами СССР, и принять приказ о том, чтобы руководствоваться ими до момента, когда они будут заменены на российские».Сообщается, что только по линии наземных служб они составляют 40% от общего числа. В Ространснадзоре пояснили, что пересмотр документов необходим, чтобы исключить устаревшие и избыточные обязательные требования, а также обеспечить их доступность и понятность для субъектов контроля.

Существуют также проблемы во взаимодействии с зарубежными партнерами, поскольку советские нормы и правила в наших авиакомпаниях они зачастую просто не признают.

Есть и другие последствия использования устаревших документов. Не в последнюю очередь это касается руководства по поиску и аварийно-спасательному обеспечению полетов гражданской авиации СССР, утвержденного в 1991 году. В то время еще не было создано МЧС, поэтому спасательными операциями во время происшествий на территории аэродрома занимались только аэропорты и авиаперевозчик. За 25 лет многие требования Международной организации гражданской авиации претерпели изменения. К примеру, ужесточились нормативы: на прибытие пожарных машин к месту ЧП теперь дается 2 минуты вместо 4-х, а скорость их теперь составляет 105 км/ч вместо 85 км/ч.

Бывший председатель Росаэронавигации Валерий Шелковников в качестве примера устаревшего документа называет закрытое постановление правительства СССР от 1960 года, запрещающее полеты над Москвой, Ленинградом и Киевом.По его словам, если поменять схему захода на посадку в столичные аэропорты и частично открыть воздушное пространство Москвы, это позволит авиакомпаниям экономить до 30% топлива.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Гражданская авиация осталась в СССР

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Гражданская авиация в России живет по законам СССР

Министерство транспорта просят пересмотреть документы 25-летней давности, до сих пор регулирующие деятельность отрасли

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