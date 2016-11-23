В результате ДТП под Иркутском пострадали 5 человек

В Иркутской области произошло ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего 17 медиков в реабилитационный центр на 23-м км Байкальского тракта. В результате столкновения микроавтобуса с автомобилем Mercedes S-200 5 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону

По данным ведомства, авария произошла в 08.50 местного времени (03.50 мск) на 16-м км Байкальского тракта. Сообщается, что находившаяся за рулем Mercedes женщина не справилась с управлением, что повлекло за собой столкновение легкового автомобиля с самосвалом, который и опрокинул микроавтобус Ford Transit, перевозивший медиков.

Потребовалась ли кому-то из 5 пострадавших госпитализация, пока не известно. На месте работают сотрудники ГИБДД, на Байкальском тракте в районе аварии организовано реверсивное движение, сообщает ТАСС.