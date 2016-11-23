США выступили против соглашения о единых войсках РФ и Абхазии

Вашингтон осуждает ратификацию Россией соглашения об объединенных войсках РФ и Абхазии, которое было подписано ранее президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Джона Кирби.

Он заявил, что «решительно возражают» против этого документа, «не имеющего силу международного соглашения». Кирби подчеркнул, что в Вашингтоне продолжают считать Абхазию и Южную Осетию частями Грузии, незаконно отколовшимися от нее, передает ТАСС.

«Россия должна выполнять все свои обязательства по соглашению о прекращении огня от 2008 года», — завил вместе с тем Кирби.

Он завил, что РФ должна вернуть свои войска на позиции, которые они занимали до августа 2008 года, а также отменить признание Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами.

Напомним, Госдума РФ 2 ноября ратифицировала соглашение об объединенной группировке войск России и Абхазии. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий документ 22 ноября.

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