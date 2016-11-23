Парк Горького впервые проведет квест на катке

В Парке Горького 24 ноября прямо на катке пройдет квест с французской дворянской игрой. Об этом сообщили в пресс-службе парка. Участникам еще на старте выдадут маршрутные карты и задания, которые необходимо будет выполнить для успешного прохождения квеста. Команды должны будут разгадать 10 зашифрованных сообщений, а также найти спрятанные объекты и амбарные замки, которые поспособствуют их переходу на следующий уровень.



«На ледяных аллеях катка спрятаны елочные украшениях и персонажи рождественских праздников, которые подскажут участникам игры верный путь», – говорится в сообщении пресс-службы. На финише капитаны команд сразятся в поединке во французскую дворянскую игру.

Чтобы поучаствовать в квесте, необходимо отправить заявку на электронную почту, указанную на сайте парка, сообщает сетевое издание m24.ru.

