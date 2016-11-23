Госдеп США снова увидел вину России в ударах по Алеппо

Официальный представитель Госдепа Джон Кирби вновь заявил о якобы вине России в ударах по Алеппо. При этом он не смог привести доказательств, однако отметил, что даже если удары наносились ВВС Сирии, Москва виновна в любом случае, так как сотрудничает с президентом САР Башаром Асадом.

Кирби сказал, что сообщения о бомбежках госпиталей в Алеппо исходит не из США, а от «уважаемых организаций». Он также призвал послушать врачей, которым больше негде работать, передает РИА «Новости».

«Кто-то бомбил госпиталя. Мы знаем, что это не коалиция и не США. Остается два источника — Сирия или Россия, или и те, и другие», — сказал представитель Госдепа. По его словам, Россия виновна в любом случае, так как сотрудничает с властями Сирии.

Напомним, ранее официальный представитель Госдепа Джон Кирби заявил, что Вашингтон располагает «достоверными данными» от неких гуманитарных организаций, «вызывающих доверие», о том, что ВКС РФ якобы нанесли бомбовые удары по больницам в Сирии. При этом Кирби отказался уточнить, о каких конкретно объектах идет речь.

Отвечая на эти заявления, представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что по прошествии времени уже всем стало очевидно, что разрушенные «госпитали» существуют, вероятно, лишь в воображении Джона Кирби. Конашенков также отметил, что если подсчитать, сколько больниц, по заявлениям Кирби, было разрушено с начала года в Сирии, то создается впечатление, что кроме них в САР больше ничего нет.

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