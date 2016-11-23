Подростков могут привлечь к ответственности за покупку алкоголя

На заседании рабочей группы Минздрава профилактике алкоголизма среди населения обсуждался вопрос введения административной ответственности для несовершеннолетних, покупающих алкоголь.

Минпромторг предлагает в качестве регулирования розничного оборота алкогольной продукции ввести административной ответственности для подростков от 16 лет за приобретение алкогольной продукции, поскольку именно подростки являются реальной группой риска. Авторы инициативы пояснили, что мера эта необходима с целью «предупреждения последующих нарушений», поскольку дети «не могут в полной мере отвечать за осмысленность своих поступков».



Главный редактор портала «Алкоголь.ру» Михаил Смирнов считает, что административная ответственность для подростков не поможет уменьшить потребление алкоголя, ведь даже сейчас они свободно покупают его через взрослых. «Этот запрет обходили, обходят и будут обходить, только лишний раз станут возникать конфликты с родителями», – уверен он.



По его словам, главная проблема с употреблением алкоголя несовершеннолетними в семейном воспитании, где никто не объясняет, почему именно им нельзя выпивать и покупать спиртное, ограничиваясь лишь запретами, сообщает сетевое издание m24.ru.