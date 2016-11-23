МФЦ будут выдавать паспорта российским гражданам с 1 февраля 2017 года

В многофункциональных центрах госуслуг с 1 февраля 2017 года теперь можно будет получить паспорт, а не только сдать документы для его оформления. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В настоящее время в МФЦ осуществляется только прием документов и личных фотографий, необходимых для получения или замены паспорта.

Инициатором поправок к постановлению правительства от 3 августа 2016 года стало МВД России. Отмечается, что принятое решение поспособствует повышению качества государственной услуги по выдаче и замене паспорта, сообщает «РИА Новости».