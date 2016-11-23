Новости, деловые новости - Известия
Среда,
23 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

ФБР передумало расследовать обвинения против Брэда Питта

Следствие не нашло каких-либо доказательств жестокого обращения актера со своим сыном

ФБР США закрыло расследование против звезды Голливуда Брэда Питта, которого подозревали в жестоком обращении со своим сыном Мэддоксом. Следствие не смогло доказать вину и актеру не будут предъявлены обвинения.

Как сообщает TMZ, сотрудники Управления по делам семьи и детей американского города Лос-Анджелес после собственного расследования также не смогли доказать вину актера. При этом следователи провели ряд бесед как с самим Питтом, так и с его детьми, а также Анджелиной Джоли, с которой он находится в процессе развода, передает ТАСС.

Отмечается, что решение снять обвинение с актера повышает его шансы в споре с Джоли за право жить с детьми, которых в настоящий момент он может лишь навещать время от времени.

Читайте также:

Анджелина Джоли и Брэд Питт продали дом за $5 млн

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

ФБР передумало расследовать обвинения против Брэда Питта

Следствие не нашло каких-либо доказательств жестокого обращения актера со своим сыном

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения

Мнение

Евгений Винокуров

экономист

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Олег Неменский

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Юрий Вяземский

писатель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке