ФБР передумало расследовать обвинения против Брэда Питта

ФБР США закрыло расследование против звезды Голливуда Брэда Питта, которого подозревали в жестоком обращении со своим сыном Мэддоксом. Следствие не смогло доказать вину и актеру не будут предъявлены обвинения.

Как сообщает TMZ, сотрудники Управления по делам семьи и детей американского города Лос-Анджелес после собственного расследования также не смогли доказать вину актера. При этом следователи провели ряд бесед как с самим Питтом, так и с его детьми, а также Анджелиной Джоли, с которой он находится в процессе развода, передает ТАСС.

Отмечается, что решение снять обвинение с актера повышает его шансы в споре с Джоли за право жить с детьми, которых в настоящий момент он может лишь навещать время от времени.

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