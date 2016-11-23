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СМИ: «Спецстрой» могут упразднить к середине 2017 года

Официального подтверждения информации пока нет

Федеральное агентство по специальному строительству «Спецстрой» может быть упразднено к середине 2017 года. Об этом сообщили источники в администрации президента России и Министерстве обороны страны.

По их словам, решение принял президент РФ Владимир Путин по итогам закрытого совещания с руководством Минобороны, которое прошло 18 ноября в Сочи. Активы «Спецстроя» перейдут к военному ведомству, пишет газета «Коммерсант».

В материале отмечается, что причиной упразднения «Спецстроя» стали претензии заказчиков и органов власти к исполнению сроков работ и финансовой дисциплине подведомственных агентству предприятий. В качестве примера упоминается большое количество нарушений при строительстве космодрома Восточный.

Кроме того, газета сообщает, что до 25 ноября будет сформирована совместная комиссия Министерства обороны и «Спецстроя», которая займется исполнением решения.

Напомним, в настоящий момент по фактам нарушений и хищений при строительстве Восточного расследуется более 30 уголовных дел.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

СМИ: «Спецстрой» могут упразднить к середине 2017 года

Официального подтверждения информации пока нет

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