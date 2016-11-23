Самолет рейсом из Лондона в Гонконг экстренно сел в Новосибирске

Самолет Boeing 777 авиакомпании Cathay Pacific рейсом из Лондона в Гонконг экстренно приземлился в аэропорту Толмачево в Новосибирске по решению экипажа, борт проходит осмотр специалистами, сообщили правоохранительные органы.

Как отметили в пресс-службе Толмачево, борт совершил экстренную посадку в 07:20 (03:20 мск) по решению экипажа. В воздушной гавани не уточнили причину посадки, передает ТАСС.

«По предварительной информации, причиной стало ложное срабатывание одного из датчиков», - сказал источник в полиции.

Между тем, техники аэропорта производят осмотр самолета. Они отметили, что на борту произошло ложное срабатывание датчика о пожаре. На борту в момент посадки было 18 членов экипажа и 214 пассажиров. Пассажиров эвакуировали в терминал аэропорта, где им были предоставлены напитки, передает РИА «Новости».