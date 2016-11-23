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СМИ: «Платон» могут распространить на 3,5-тонники

По информации источника, возможность обсуждается в Минтрансе

В Минтрансе России обсуждается возможность введения сбора за проезд по федеральным трассам с автомобилей массой от 3,5 т до 12 т. Об этом сообщил федеральный чиновник, близкий к ситуации.

Обоснование целесообразности введения мер покажет специально заказанное исследование, которым занимается Высшая школа экономики (ВШЭ). Как заявил директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин, работа еще не окончена, передает газета «Ведомости».

Напомним, в настоящий момент при помощи системы «Платон» плата за проезд по федеральным трассам взимается с автомобилей массой свыше 12 т. Средства предусматривается направить на восстановление дорожного покрытия, которое разрушается из-за тяжелых автомобилей.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

СМИ: «Платон» могут распространить на 3,5-тонники

По информации источника, возможность обсуждается в Минтрансе

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