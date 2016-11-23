В Хабаровске установят памятник замученным животным

Созданием памятника животным, убитым в Хабаровске, займется местный скульптор Ольга Фармаковская. Общественности представили первый эскиз монумента. На нем изображены щенки и кошка.



Скульптурная композиция будет высотой около полуметра, ее установят на полутораметровый постамент. Памятник планируется сделать из бетона, и сейчас зоозащитники ищут спонсоров, которые могут помочь с покупкой цемента. Об этом сообщает ИА AmurMedia

«На постаменте наш скульптор предлагает сделать надпись: «Если человек чувствует боль — он жив. Если человек чувствует чужую боль — он ЧЕЛОВЕК». А на кирпичной стене будет другая надпись «В память о братьях наших», — сообщила одна из инициаторов проекта Наталья Коваленко.

«Известия» ранее писали о том, что в отношении двух 17-летних девушек из Хабаровска возбуждено уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными». Они опубликовали на своих аккаунтах в соцсетях фото издевательств над животными, которых они брали в «добрые руки». По предварительным данным, жертвами живодерок стали не менее 15 животных и птиц. Кроме того, возбуждено еще три уголовных дела по статьям «Разбой», «Оскорбление религиозных чувств верующих», «Возбуждение ненависти либо вражды». Девушки помещены под арест на два месяца.