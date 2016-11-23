Новости, деловые новости - Известия
Среда,
23 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Хабаровске установят памятник замученным животным

Зоозащитники уже подготовили первый эскиз

Созданием памятника животным, убитым в Хабаровске, займется местный скульптор Ольга Фармаковская. Общественности представили первый эскиз монумента. На нем изображены щенки и кошка.

Скульптурная композиция будет высотой около полуметра, ее установят на полутораметровый постамент. Памятник планируется сделать из бетона, и сейчас зоозащитники ищут спонсоров, которые могут помочь с покупкой цемента. Об этом сообщает ИА AmurMedia

«На постаменте наш скульптор предлагает сделать надпись: «Если человек чувствует боль — он жив. Если человек чувствует чужую боль — он ЧЕЛОВЕК». А на кирпичной стене будет другая надпись «В память о братьях наших», — сообщила одна из инициаторов проекта Наталья Коваленко.

«Известия» ранее писали о том, что в отношении двух 17-летних девушек из Хабаровска возбуждено уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными». Они опубликовали на своих аккаунтах в соцсетях фото издевательств над животными, которых они брали в «добрые руки». По предварительным данным, жертвами живодерок стали не менее 15 животных и птиц. Кроме того, возбуждено еще три уголовных дела по статьям «Разбой», «Оскорбление религиозных чувств верующих», «Возбуждение ненависти либо вражды». Девушки помещены под арест на два месяца.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

В Хабаровске установят памятник замученным животным

Зоозащитники уже подготовили первый эскиз

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Александр Беленький

блогер

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Неменский

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения

Мнение

Евгений Винокуров

экономист

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Юрий Вяземский

писатель

Все мнения

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Наталия Осс

журналист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке