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СМИ: ИП могут запретить продавать пиво в розницу

Меры могут быть введены в июле 2017 года

Индивидуальным предпринимателям могут запретить заниматься розничной торговлей пива с 1 июля 2017 года. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на проект поправок к закону о государственном регулировании производства и оборота алкоголя, подготовленный Министерством финансов.

Ограничение планируется ввести для всей страны, за исключением Крыма и Севастополя. Им предполагается сделать отсрочку до 1 января 2018 года, пишет газета.

В материале уточняется, что под запрет попадут пиво и пивные напитки, а также сидр, пуаре и медовуха.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, необходимость изменений состоит в том, что ИП не декларируют объемы розничных продаж алкоголя в полной мере. В Министерстве финансов считают, что это связано с более низкими штрафами по сравнению с юридическими лицами: 10–15 тыс. рубktq против 150–200 тыс. рублей.

При этом издание уточняет, что опрошенные участники рынка заявляют о сильном влиянии запрета на малый бизнес — из 89 тыс. магазинов «живого пива», торгующих исключительно пивными напитками, около 90% точек записаны на ИП.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

СМИ: ИП могут запретить продавать пиво в розницу

Меры могут быть введены в июле 2017 года

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