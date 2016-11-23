Бешеный кот покусал семь человек на северо-востоке Москвы

Семь человек пострадали от нападения бешеного кота на северо-востоке Москвы. В основном это члены одной семьи, а также их соседи.

Инцидент произошел в районе Отрадное. Сейчас пострадавшим, среди которых есть ребенок, оказывают необходимую помощь.

Животное было отправлено на карантин, однако спасти его не удалось.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, хозяева отдыхали с котом за городом и вернулась домой в середине октября. Через несколько недель питомец стал вести себя неадекватно и проявлять агрессию по отношению к окружающим.

После случившегося столичные власти объявили в Отрадном карантин. Особый режим будет действовать ближайшие полтора месяца. Жителей района, которые контактировали с больным котом, просят немедленно обратиться к врачу. Кроме того, необходимо сделать прививки от бешенства домашним животным.

Также до середины января в Отрадном запрещена торговля животными, проведение выставок собак и кошек. Помимо этого,запрещено вывозить животных с территории района.

Отмечается, что в районе проживают 180 тыс. человек.