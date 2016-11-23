Астану предложили переименовать в честь Назарбаева

Депутаты парламента Казахстана предлагают переименовать столицу республики Астану в честь президента Нурсултана Назарбаева. Об этом говорится в проекте декларации 25-летия независимости Казахстана, которое будет отмечаться 16 декабря. Проект был зачитан депутатом мажилиса (нижняя палата) национального парламента Куанышем Султановым.



«Предлагаем отметить в конституции страны выдающийся вклад в строительство нашего государства первого президента — лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева. Отразить имя Ел басы (лидер нации) в наименовании столицы и других важных объектов страны», — приводит текст документа ТАСС.

Также сообщается, что в честь 25-летия республики в Астане предлагается возвести монумент, посвященный независимости, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Напомним, закон о независимости Казахстана был принят Верховным советом 16 декабря 1991 года.

