СМИ: Эрдоган может остаться президентом до 2029 года

Президент Турции Реджеп Эрдоган может остаться президентом до 2029 года, чему будут способствовать возможные поправки в конституции, сообщает газета The Guardian.

По данным издания, созданная Эрдоганом Партия справедливости и развития намерена представить законопроект о проведении референдума по внесению поправок в конституцию страны, благодаря чему Эрдоган сможет остаться на посту президента до 2029 года.

Кроме того, велика вероятность упразднения должности премьер-министра. В настоящее время Эрдоган и его политические сторонники планируют трансформировать Турцию в президентскую республику.

Предполагается, что вместо премьер-министра у турецкого лидера появится второй заместитель, сообщает «Свободная пресса».