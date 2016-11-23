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СМИ: Эрдоган может остаться президентом до 2029 года

У турецкого лидера может появиться второй заместитель, а должность премьер-министра будет ликвидирована

Президент Турции Реджеп Эрдоган может остаться президентом до 2029 года, чему будут способствовать возможные поправки в конституции, сообщает газета The Guardian.

По данным издания, созданная Эрдоганом Партия справедливости и развития намерена представить законопроект о проведении референдума по внесению поправок в конституцию страны, благодаря чему Эрдоган сможет остаться на посту президента до 2029 года.

Кроме того, велика вероятность упразднения должности премьер-министра. В настоящее время Эрдоган и его политические сторонники планируют трансформировать Турцию в президентскую республику.

Предполагается, что вместо премьер-министра у турецкого лидера появится второй заместитель, сообщает «Свободная пресса».

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

СМИ: Эрдоган может остаться президентом до 2029 года

У турецкого лидера может появиться второй заместитель, а должность премьер-министра будет ликвидирована

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