Запрет на гидов-иностранцев ударит по турбизнесу

В 2017 году должен вступить в силу закон, по которому экскурсоводами и гидами-переводчиками в России смогут работать только граждане РФ. По словам исполнительного директора туристической ассоциации «Мир без границ» Светланы Пятихатки, из-за дефицита гидов со знанием китайского языка компании прибегают к услугам китайских студентов. Но по новому закону туркомпании либо станут нарушителями, либо просто не смогут продолжать бизнес. Однако глава Ростуризма Олег Сафонов заявил «Известиям», что с ситуацией, когда китайские студенты выступают в роли гидов, нужно бороться, потому что непрофессионалы искажают информацию о стране.

Проект федерального закона, регулирующего деятельность экскурсоводов и гидов-переводчиков, разработало Министерство культуры РФ в марте этого года. Сейчас законопроект находится на утверждении в Государственной думе. Рекомендованные сроки вступления в силу запрета на работу гидами для граждан других стран — 1 июля 2017 года.

В первую очередь закон повлияет на работу турфирм, принимающих в России гостей из Китая. Светлана Пятихатка рассказала, что за пять лет турпоток из Китая в Россию вырос в несколько раз (158 тыс. человек въехало в Россию из Китая с туристическими целями в 2010 году, а в 2015-м это количество увеличилось до 677 тыс. человек). Этому способствовали заключенное между странами соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, падение курса рубля и продвижение российского турпродукта благодаря Году России в Китае (2012 год).

— Мы добились того, что туристы из Китая стали массово посещать Россию. Но оказались к этому совершенно не готовы. Гидов со знанием китайского языка в России катастрофически не хватает. Если в 2010 году внутри турпотока из Китая групповые туристы составляли 55%, то в 2015-м — уже 80%. Индивидуальный турист может обойтись без гида, но туристическим группам такой специалист необходим, — сказала Светлана Пятихатка.

По статистике ассоциации «Мир без границ», которая объединяет компании, занятые в сфере российско-китайского туризма, летом 2016 года каждый день в Москву прибывало от 70 до 90 групп из Китая. При этом в столице работают всего 82 аттестованных гида со знанием китайского, в Санкт-Петербурге — 208. А во многих регионах такие специалисты вовсе отсутствуют.

— Для китайцев посмотреть Россию — это значит побывать в Москве и Санкт-Петербурге. При этом в столице они проводят как минимум три дня. Даже если все гиды будут работать ежедневно, очевидно, что удовлетворить потребности всех туристов не получится, — говорит Светлана Пятихатка.

Она отметила, что в Москве подготовкой профессиональных гидов занимается учебный центр Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Ежегодно из учебного центра ассоциации выпускается порядка 20 гидов со знанием китайского языка. А только столичным туроператорам, чтобы нормально работать, уже сейчас нужно 400 таких специалистов.

— Турфирмы пытаются выходить из ситуации, многие нанимают китайцев, обучающихся в российских вузах, — говорит Светлана Пятихатка. Она отмечает, что со вступлением в силу закона о гидах такая практика становится незаконной. А в Кодекс об административных правонарушениях вводится новая статья 14.51.1 «Незаконная деятельность экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников». То есть если турфирма наймет в качестве гида китайского студента, то получит штраф.



— Хорошо, мы примем закон. А что делать туроператорам? Они будут вынуждены работать во внеправовом поле, нарушать, — сказала Светлана Пятихатка.

Генеральный директор туристической компании «Ника» Леонид Флит полагает, что выход из сложившейся ситуации — в привлечении в Москву и другие регионы, в которых не хватает гидов со знанием китайского языка, специалистов из Приморского края, где достаточно китаистов.

Однако, по мнению Светланы Пятихатки, это не решит проблему. Транспортные расходы и оплата проживания специалиста сделает турпродукт дорогим и не конкурентоспособным. Но даже если в Москву привезти китаистов, то им необходимо будет пройти специальную подготовку и аккредитацию или они смогут быть лишь переводчиками обычных столичных гидов.

— Нельзя экскурсии, рассчитанные на внутреннего туриста, просто переводить на китайский. Подаваемый материал должен быть обязательно адаптирован для китайских туристов, ведь существует особенность восприятия информации, разница в культурах, — сказала Пятихатка.



Она напомнила, что весной 2016 года ассоциация «Мир без границ» выступила с инициативой включить обучение по специальности «гид-переводчик» в программу языковых вузов, которые выпускают китаистов. И Ростуризм это предложение поддержал. Предположительно вузы начнут готовить гидов в 2017 году. Со временем это поможет создать резерв экскурсоводов-китаистов.

Глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал «Известиям», что гиды со знанием китайского языка сейчас в России очень востребованы, поэтому ведомство работает с регионами и образовательными учреждениями, чтобы удовлетворить имеющийся спрос.



— Мы прилагаем все усилия для того, чтобы увеличить количество таких специалистов, — сказал Олег Сафонов. Он подчеркнул, что китайские туристы сейчас номер один среди путешественников, посещающих нашу страну, и их количество увеличивается каждый год. Но качество обслуживания гостей из КНР страдает из-за того, что среди гидов оказываются непрофессионалы, например китайские студенты.