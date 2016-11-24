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Запрет на гидов-иностранцев ударит по турбизнесу

В первую очередь новый закон скажется на потоке туристов из Поднебесной, которым не хватит российских экскурсоводов

Фото: ТАСС/Сергей Ермохин

В 2017 году должен вступить в силу закон, по которому экскурсоводами и гидами-переводчиками в России смогут работать только граждане РФ. По словам исполнительного директора туристической ассоциации «Мир без границ» Светланы Пятихатки, из-за дефицита гидов со знанием китайского языка компании прибегают к услугам китайских студентов. Но по новому закону туркомпании либо станут нарушителями, либо просто не смогут продолжать бизнес. Однако глава Ростуризма Олег Сафонов заявил «Известиям», что с ситуацией, когда китайские студенты выступают в роли гидов, нужно бороться, потому что непрофессионалы искажают информацию о стране.

Проект федерального закона, регулирующего деятельность экскурсоводов и гидов-переводчиков, разработало Министерство культуры РФ в марте этого года. Сейчас законопроект находится на утверждении в Государственной думе. Рекомендованные сроки вступления в силу запрета на работу гидами для граждан других стран  1 июля 2017 года.

В первую очередь закон повлияет на работу турфирм, принимающих в России гостей из Китая. Светлана Пятихатка рассказала, что за пять лет турпоток из Китая в Россию вырос в несколько раз (158 тыс. человек въехало в Россию из Китая с туристическими целями в 2010 году, а в 2015-м это количество увеличилось до 677 тыс. человек). Этому способствовали заключенное между странами соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, падение курса рубля и продвижение российского турпродукта благодаря Году России в Китае (2012 год).

 Мы добились того, что туристы из Китая стали массово посещать Россию. Но оказались к этому совершенно не готовы. Гидов со знанием китайского языка в России катастрофически не хватает. Если в 2010 году внутри турпотока из Китая групповые туристы составляли 55%, то в 2015-м  уже 80%. Индивидуальный турист может обойтись без гида, но туристическим группам такой специалист необходим,  сказала Светлана Пятихатка.

По статистике ассоциации «Мир без границ», которая объединяет компании, занятые в сфере российско-китайского туризма, летом 2016 года каждый день в Москву прибывало от 70 до 90 групп из Китая. При этом в столице работают всего 82 аттестованных гида со знанием китайского, в Санкт-Петербурге  208. А во многих регионах такие специалисты вовсе отсутствуют.

 Для китайцев посмотреть Россию  это значит побывать в Москве и Санкт-Петербурге. При этом в столице они проводят как минимум три дня. Даже если все гиды будут работать ежедневно, очевидно, что удовлетворить потребности всех туристов не получится,  говорит Светлана Пятихатка.

Она отметила, что в Москве подготовкой профессиональных гидов занимается учебный центр Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Ежегодно из учебного центра ассоциации выпускается порядка 20 гидов со знанием китайского языка. А только столичным туроператорам, чтобы нормально работать, уже сейчас нужно 400 таких специалистов.

 Турфирмы пытаются выходить из ситуации, многие нанимают китайцев, обучающихся в российских вузах,  говорит Светлана Пятихатка. Она отмечает, что со вступлением в силу закона о гидах такая практика становится незаконной. А в Кодекс об административных правонарушениях вводится новая статья 14.51.1 «Незаконная деятельность экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников». То есть если турфирма наймет в качестве гида китайского студента, то получит штраф.

 Хорошо, мы примем закон. А что делать туроператорам? Они будут вынуждены работать во внеправовом поле, нарушать,  сказала Светлана Пятихатка. 

Генеральный директор туристической компании «Ника» Леонид Флит полагает, что выход из сложившейся ситуации  в привлечении в Москву и другие регионы, в которых не хватает гидов со знанием китайского языка, специалистов из Приморского края, где достаточно китаистов.

Однако, по мнению Светланы Пятихатки, это не решит проблему. Транспортные расходы и оплата проживания специалиста сделает турпродукт дорогим и не конкурентоспособным. Но даже если в Москву привезти китаистов, то им необходимо будет пройти специальную подготовку и аккредитацию или они смогут быть лишь переводчиками обычных столичных гидов.

 Нельзя экскурсии, рассчитанные на внутреннего туриста, просто переводить на китайский. Подаваемый материал должен быть обязательно адаптирован для китайских туристов, ведь существует особенность восприятия информации, разница в культурах,  сказала Пятихатка.

Она напомнила, что весной 2016 года ассоциация «Мир без границ» выступила с инициативой включить обучение по специальности «гид-переводчик» в программу языковых вузов, которые выпускают китаистов. И Ростуризм это предложение поддержал. Предположительно вузы начнут готовить гидов в 2017 году. Со временем это поможет создать резерв экскурсоводов-китаистов.

Глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал «Известиям», что гиды со знанием китайского языка сейчас в России очень востребованы, поэтому ведомство работает с регионами и образовательными учреждениями, чтобы удовлетворить имеющийся спрос. 

— Мы прилагаем все усилия для того, чтобы увеличить количество таких специалистов, сказал Олег Сафонов. Он подчеркнул, что китайские туристы сейчас номер один среди путешественников, посещающих нашу страну, и их количество увеличивается каждый год. Но качество обслуживания гостей из КНР страдает из-за того, что среди гидов оказываются непрофессионалы, например китайские студенты.

 Информация о нашей стране, которую гид дает туристам, должна быть объективной и правдивой. Но тем не менее известны случаи, когда нелегальные экскурсоводы искажали историю, сообщали иностранцам факты, не соответствующие действительности. И с этим надо бороться,  сказал глава Ростуризма.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Запрет на гидов-иностранцев ударит по турбизнесу

Запрет на гидов-иностранцев ударит по турбизнесуВ первую очередь новый закон скажется на потоке туристов из Поднебесной, которым не хватит российских экскурсоводов

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