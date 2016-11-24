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НКО окажут поддержку переселенцам и беженцам

Национально-культурные автономии могут претендовать на госфинансирование в качестве исполнителей общественно полезных услуг

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Помощь в трудоустройстве и содействие социальной адаптации беженцев и вынужденных переселенцев вошли в правительственный перечень общественно полезных услуг. Как заявил первый замминистра юстиции РФ Сергей Герасимов на Совете по межнациональным отношениям при Совете Федерации, это даст возможность также и национально-культурным автономиям (НКА) как представителям некоммерческих организаций (НКО) претендовать на господдержку. В самих организациях пока не понимают, каким образом они смогут реализовать эту возможность.

С 1 января 2017 года вступает в силу закон, согласно которому НКО может получить статус исполнителя общественно полезных услуг. Это даст им дополнительные льготы и преференции, в том числе возможность получать субсидии из бюджетов разных уровней.

О необходимости дополнительной поддержки некоммерческого сектора в социальной сфере говорил президент РФ Владимир Путин в декабре 2015 года в своем послании Федеральному собранию.

Согласно закону, исполнителем общественно полезных услуг может быть признана социально ориентированная НКО, которая на протяжении одного и более года оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества и при этом не выполняет функции иностранного агента, а также не имеет задолженностей по налогам и сборам. Закон ограничивает срок включения НКО в такой реестр двумя годами.

В конце октября этого года правительство определило перечень таких услуг по 20 направлениям. В него вошли в том числе услуги по оказанию содействия в трудоустройстве несовершеннолетних граждан, социальной адаптации безработных на рынке труда, а также услуги по оказанию социальной помощи беженцам и вынужденным переселенцам.

Это позволяет национально-культурным автономиям претендовать на включение в соответствующий реестр, если в уставе организации есть услуги из правительственного перечня, пояснил «Известиям» Сергей Герасимов. 

— Но чтобы предоставлять общественно полезные услуги, нужно доказать, что у общественной некоммерческой организации уже имеется такой опыт, — уточнил он.

— Национально-культурные автономии — это сильный сегмент некоммерческих организаций. Они много работают с мигрантами, беженцами, — пояснила «Известиям» директор Агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова. — Но многое будет зависеть от них самих, насколько они увидят себя в роли поставщиков общественно полезных услуг, насколько они будут активны.

По данным Минюста РФ, на 11 октября нынешнего года в России было зарегистрировано около 230 тыс. НКО. По информации Федерального агентства по делам национальностей, национально-культурных автономий зарегистрировано 1600.

По мнению председателя правления общероссийской общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия «Украинцы России», члена Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдана Безпалько, автономии могут выполнять функции, которые касаются адаптации и интеграции мигрантов, однако основными сферами их деятельности являются образование, культура и наука.

— Интеграция и адаптация мигрантов могут быть среди функций этих общественных организаций, но для того чтобы автономии успешно осуществляли эту деятельность, им требуется наличие специалистов, курсов и образовательных программ, которые позволят членам автономии получить соответствующие навыки, — считает он.

Богдан Безпалько не исключил, что его организация будет подавать заявку на включение в реестр НКО-исполнителей общественно полезных услуг.

— Это зависит от того, будут ли у нас возможности для оказания подобных услуг, в том числе квалифицированные кадры. Пока мы видим, что государство движется нам навстречу, но как конкретно это будет реализоваться, пока непонятно. Конечно, если условия сложатся благоприятно, мы будем включаться в реестр (исполнителей общественно полезных услуг. — «Известия») и будем оказывать эти услуги, — заявил он.

Председатель исполкома Федеральной лезгинской национально-культурной автономии Гусен Шахпазов считает, что НКА могут активнее брать на себя функции по работе с переселенцами, а также оказывать социальные услуги, связанные с образованием, в том числе обучением национальным языкам.

— Безусловно, мы будем подавать такую заявку. Ведь это не только возможность получения бюджетного финансирования, но и повышение статуса организации и возможность более широко участвовать в общественной жизни, — отметил он.

Советник председателя Узбекской национально-культурной автономии города Москвы Ринат Маннанов заявил «Известиям», что пока не слышал о такой возможности.

— Конечно, если получим эту информацию, то мы будем участвовать, — сказал он, отметив, что автономия особенно заинтересована в работе по адаптации мигрантов.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

НКО окажут поддержку переселенцам и беженцам

НКО окажут поддержку переселенцам и беженцамНационально-культурные автономии могут претендовать на госфинансирование в качестве исполнителей общественно полезных услуг

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