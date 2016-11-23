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Генпрокуратура РФ готовит запрос на Украину о выдаче Ильи Юрова

НЦБ Интерпола на Украине подтвердило факт задержания экс-председателя совета директоров банка «Траст»

Генеральная прокуратура России готовит запрос на Украину о выдаче бывшего председателя совета директоров банка «Траст» Ильи Юрова, задержанного в киевском аэропорту Борисполь. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

По словам Куренного, Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола на Украине подтвердило Генпрокуратуре РФ задержание Ильи Юрова, объявленного в международный розыск, в международном аэропорту Киева, пишет «Русская планета».

«Мы подтверждаем, что он был задержан… Российская прокуратура готовит документы на его выдачу, а как будет решен вопрос уже зависит от многих факторов», — цитирует «РИА Новости» представителя НЦБ Интерпола на Украине Василия Неволю.

Официальный представитель надзорного ведомства Куренной уточнил, что пограничники задержали экс-председателя совета директоров банка «Траст» вечером в воскресенье во время оформления пассажиров, прилетевших в Киев из Лондона.

Илья Юров обвиняется по ч.4 ст. 160 УК РФ («Растрата чужого имущества в особо крупном размере»).

Бывших собственников и топ-менеджеров банка «Траст» подозревают в заключении фиктивных кредитных договоров с компаниями, зарегистрированными на Кипре. Полученные средства попадали на счета, подконтрольные экс-акционерам и руководству банка. Расследуется дело о хищении средств в особо крупном размере.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Генпрокуратура РФ готовит запрос на Украину о выдаче Ильи Юрова

НЦБ Интерпола на Украине подтвердило факт задержания экс-председателя совета директоров банка «Траст»

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