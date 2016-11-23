Чеченские бойцы ММА устроили гонки по Москве. Видео

Спортсмены чеченского бойцовского клуба «Беркут» устроили гонки по Ленинградскому шоссе в Москве. Видеозапись гонок, где водитель автомобиля ВMW грубо нарушает правила дорожного движения, появилась в Сети. В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту.

На записи видно, как машина на высокой скорости движется по трассе. Несмотря на плотный поток автомобилей, водитель резко перестраивается из ряда в ряд и подрезает других водителей, провоцируя тем самым аварийные ситуации, сообщает телеканал «ТВ Центр».

По данным издания Life, за рулем автомобиля ВMW находился 27-летний член чеченского бойцовского клуба «Беркут» Заурбек Хасиев. В машине также присутствовали бойцы смешанных единоборств — Арби Аргуев, Майрбек Тайсумов и боксер Мансур Эльсаев.

Напомним, это уже не первый резонансный случай автогонок в Москве в текущем году.

Громким делом в текущем году стал заезд сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова в сопровождении его знакомых Абдувахоба Маджидова, Виктора Ускова и других молодых людей, которые автомобиле Gelandewagen несколько раз нарушили правила дорожного движения, заезжая на газоны и тротуары. Гонщики намеренно нарушали правила дорожного движения и вели при этом трансляцию в сервисе Periscope. Когда за внедорожником погнался патруль ДПС, молодые люди иронично комментировали происходящее и оскорбляли сотрудников правоохранительных органов. Суд приговорил Шамсуарова и Ускова к 300 часам обязательных работ, а Маджидова оправдали по всем эпизодам. Внедорожник Gelandewagen был изъят в доход государства.

