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Кадыров наймет частных инструкторов из США для тренировки спецназа

Американские специалисты будут работать в международном учебном центре в Гудермесе

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что собирается привлечь частных инструкторов из США для подготовки спецназа в международном учебном центре, который откроется в Гудермесе.

По его словам, на начальном этапе планируется пригласить до 200 специалистов.

При этом Кадыров отметил, что от частных американских инструкторов поступило около десяти заявок на работу.

«Нельзя отрицать того факта, что в США есть и действительно крутые ребята с богатым опытом участия в гласных и негласных спецоперациях в Латинской Америке, Азии, Африке», — сказал глава Чечни в интервью «Интерфаксу».

При этом Кадыров подчеркнул, что «официальные силовые структуры США у нас в Чечне подпадают под санкции».

«Если речь вести о действующем спецназе США, то не совсем понимаю, чему эти парни могут учить российских бойцов», — сказал он.

Создание международного учебного центра для сил спецназа планируют завершить в 2018 году.

По словам главы Чечни, центр займет площадь более 400 га. Сейчас там одновременно строится около 40 учебных объектов, в том числе взлетно-посадочная полоса, 14 стрелковых галерей, бассейны для отработки операции на воде, полигон, парашютный комплекс и другие объекты.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Кадыров наймет частных инструкторов из США для тренировки спецназа

Кадыров наймет частных инструкторов из США для тренировки спецназаАмериканские специалисты будут работать в международном учебном центре в Гудермесе

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