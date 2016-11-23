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Новак обсудит с Шефчовичем транзит газа через Украину

Встреча пройдет в Москве 25 ноября

Министр энергетики РФ Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович проведут встречу в Москве 25 ноября для обсуждения широкого спектра вопросов энергетического сотрудничества Россия-ЕС. На повестке стоит вопрос транзита российского газа европейским потребителям через территорию Украины.

«Все вопросы, касающиеся сотрудничества между Россией и ЕС, в том числе обеспечение транзита газа, будут обсуждаться», — сказал министр.

Согласно данным «Укртрансгаза», за 10 месяцев 2016 года транзит газа в Европу через Украину составил 65,3 млрд куб. м. Официальный представитель «Укртрансгаза» Максим Билявский отмечал, что по итогам года транзит может составить до 80 млрд кубометров.

В ежегодном докладе МЭА отмечалось, что вплоть до 2040 года Россия будет оставаться крупнейшим поставщиком газа на рынок Европы. Помимо этого, наша страна на протяжении 25 лет будет оставаться лидером по экспорту газа (включая сжиженный природный газ) в мире.

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Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Новак обсудит с Шефчовичем транзит газа через Украину

Встреча пройдет в Москве 25 ноября

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