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Власти РФ обсуждают постепенное повышение пенсионного возраста

Об этом говорится в презентации Пенсионного фонда России

Российские власти обсуждают возможность постепенного повышения пенсионного возраста, начиная с 2019 года.

Об этом говорится в презентации Пенсионного фонда России, передает «РИА Новости».

Ранее экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев неоднократно говорил о неизбежности повышения пенсионного возраста в стране. При этом министр труда Максим Топилин заявлял, что в ближайшие годы этого сделано не будет.

В сентябре депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект запрета на повышение пенсионного возраста до января 2025 года. Позднее вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что предложения депутатов о моратории в правительстве не обсуждаются.

Сейчас в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Власти РФ обсуждают постепенное повышение пенсионного возраста

Об этом говорится в презентации Пенсионного фонда России

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