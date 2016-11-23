Власти РФ обсуждают постепенное повышение пенсионного возраста

Российские власти обсуждают возможность постепенного повышения пенсионного возраста, начиная с 2019 года.

Об этом говорится в презентации Пенсионного фонда России, передает «РИА Новости».



Ранее экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев неоднократно говорил о неизбежности повышения пенсионного возраста в стране. При этом министр труда Максим Топилин заявлял, что в ближайшие годы этого сделано не будет.

В сентябре депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект запрета на повышение пенсионного возраста до января 2025 года. Позднее вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что предложения депутатов о моратории в правительстве не обсуждаются.

Сейчас в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.