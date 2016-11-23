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Чемпион мира по кикбоксингу Муса Мусалаев застрелен в Германии

В Принца Татарстана выпустили несколько пуль

Многократный чемпион мира по кикбоксингу Муса Мусалаев застрелен в Германии. Нападение совершил злоумышленник в маске. Об этом сообщает газета Augsburger Allgemeine.

Вооруженное нападение на титулованного спортсмена произошло 18 ноября возле подъезда его дома. Чемпиона мира из Татарстана убили в немецком городе Ной-Ульм, сообщает телеканал «Звезда». Неизвестный в маске, несколько раз выстреливший в 37-летнего спортсмена, скрылся с места преступления.

Полиция ведет розыск подозреваемого в убийстве. По словам представителя полиции Ной-Ульма Юргена Краутвальда, после убийства была создана следственная группа из 25 сотрудников. 

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов сравнивают последнее убийство с похожим преступлением, совершенным полгода назад в Баден-Вюртемберге, когда застрелили другого экс-чемпиона мира по кикбоксингу.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

Муса Мусалаев по прозвищу Принц Татарстана был многократным чемпионом мира в разных категориях. Муса провел 17 боев в кикбоксинге и 15 боев в смешанных единоборствах, ни разу не проиграл. Мусе Мусалаеву было 37 лет. У него остались жена и трое детей.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Чемпион мира по кикбоксингу Муса Мусалаев застрелен в Германии

В Принца Татарстана выпустили несколько пуль

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