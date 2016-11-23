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Возбуждено дело по факту нарушений в нижегородском приюте животных

Собаки в крайне истощенном состоянии содержались в неотапливаемых помещениях

Прокуратура Нижнего Новгорода возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными в пункте временного содержания.

Сотрудники надзорных органов, в том числе госкомитета ветеринарного надзора провели проверку в передержке животных, которой занималась частная компания ЭБС. В приюте содержались бездомные животные, отловленные в городе Выкса и Кстовском районе. В результате рейда было установлено, что в пункте временного содержания не было надлежащих условий для содержания питомцев.

Как пишет НИА «Нижний Новгород», компания не лечила и не проводила медосмотр, а также стерилизацию поступивших собак, что является нарушением закона. Всех поступивших в приют животных после десяти дней усыпляли на основании заключения ветеринарного врача как агрессивных или больных. Проведенные исследования останков животных показали, что заболеваний, которые могут являться показаниями к эвтаназии, у них нет было.

Напомним, в начале ноября 2016 года активисты обнаружили на складе, который арендует компания ЭБС. В нем содержалось более 20 собак с признаками крайнего истощения и несколько трупов животных.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Возбуждено дело по факту нарушений в нижегородском приюте животных

Собаки в крайне истощенном состоянии содержались в неотапливаемых помещениях

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