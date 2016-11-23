В Москве вручили «Премию Рунета-2016»

Торжественная церемония состоялась в клубе «Известия Hall»
Ведущими церемонии вручения «Премии Рунета-2016» стали признанный профессионал российского шоу-бизнеса Андрей Разыграев и российская журналистка, телеведущая передачи «Утро России» на телеканале Россия-1 Елена Николаева. Статуэтки получили лауреаты в шести основных, двух специальных и одной номинации народного голосования.
Лауреатами «Премии Рунета» стали компании и интернет-проекты в номинациях:
«Государство и общество»
● Mos.ru –Портал мэра Москвы
● Компания «Ростелеком» — Информационный портал RT.ru
«Культура, СМИ и массовые коммуникации»
● Национальный спортивный телеканал «Матч ТВ»
● Онлайн-газета Gazeta.ru
● Глобальный медиапортал Life.ru
● Интернет-агентство RNS.online
● Портал Hi-Tech Mail.Ru
«Развлечения, здоровье и отдых»
● Онлайн сервис в сфере спортивных развлечений «Лига Ставок»
● Проект «Здоровые дети»
● Проект Кино@Mail.ru
● Fishki.net – народный онлайн-проект
«Социально значимые интернет-проекты»
● Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ)
● Лаборатория Касперского — проект «Защита детей»
«Экономика и бизнес»
● Агентство экономической информации «ПРАЙМ»
● Компания Acronis
● Информационное агентство «Интерфакс» — проект СПАРК
«Технологии и инновации»
● Банк «Тинькофф»
● Компания Servers.ru
● Компания МТТ («Межрегиональный ТранзитТелеком»)
● Компания ИТСК — проект «Мобильный оператор по добыче нефти и газа»
● Компания «Наносемантика»
● Система «Платон»
«Мобильное приложение»
● Мессенждер Viber — за благотворительный проект «Делай как я»
● Группа компаний «Орион» — проект «Телекарта Онлайн»
«Наука и образование»
● Московский физико-технический институт (МФТИ)
● Проект Капитология.рф
● Университет интернет-профессий «Нетология»
По результатам народного голосования победили:
«Интернет-проект»
● Проект Mahor.ru
«Сообщество Рунета»
● Проект Alimero.ru
«Игра Рунета»
● Онлайн-игра «Охота за золотом»
Кроме того, в рамках премии Институт развития интернета (ИРИ) выделили победителей в нескольких специальных номинациях:
«За информатизацию сфер городского хозяйства»
«Лучший информационный ресурс лечебно-профилактического учреждения»
Московский городской спинальный нейрохирургический центр
На церемонии также были названы самые позитивные сайты 2016 года, а именно — победители VI Всероссийского конкурса интернет-проектов, ориентированных на детей, подростков и молодежь, «Позитивный контент». В этом году участниками конкурса стали более 1200 веб-проектов, среди которых сайты, видеоблоги, медиаресурсы, группы в социальных сетях, образовательные и игровые приложения. Организаторами конкурса выступили домен .ДЕТИ, Фонд Развития Интернет, РОЦИТ и Координационный центр национального домена сети интернет. Партнеры: МТС, «Лаборатория Касперского» и RU-CENTER. РАЭК по традиции выступает организационным партнером конкурса.
Список лауреатов «Позитивного контента 2016» доступен на официальном сайте конкурса.
Ранее «Известия» сообщали, что экспертный клуб «Премии Рунета»опубликовал шорт-лист из шести основных и двух специальных номинаций. По правилам голосования экспертов в финал выходят топ-3 компаний и топ-10 интернет-проектов, которые наберут наибольшее количество голосов.