В Москве вручили «Премию Рунета-2016»

Ведущими церемонии вручения «Премии Рунета-2016» стали признанный профессионал российского шоу-бизнеса Андрей Разыграев и российская журналистка, телеведущая передачи «Утро России» на телеканале Россия-1 Елена Николаева. Статуэтки получили лауреаты в шести основных, двух специальных и одной номинации народного голосования.

Лауреатами «Премии Рунета» стали компании и интернет-проекты в номинациях:

«Государство и общество»

● Mos.ru –Портал мэра Москвы

● ФНС России

● Компания «СайтСофт»

● Город Иннополис

● Компания «Ростелеком» — Информационный портал RT.ru

«Культура, СМИ и массовые коммуникации»

● Национальный спортивный телеканал «Матч ТВ»

● Онлайн-газета Gazeta.ru

● Глобальный медиапортал Life.ru

● Интернет-агентство RNS.online

● Портал Hi-Tech Mail.Ru

«Развлечения, здоровье и отдых»

● Онлайн сервис в сфере спортивных развлечений «Лига Ставок»

● Проект «Здоровые дети»

● Проект Кино@Mail.ru

● Fishki.net – народный онлайн-проект

«Социально значимые интернет-проекты»

● Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ)

● Лаборатория Касперского — проект «Защита детей»

«Экономика и бизнес»

● Агентство экономической информации «ПРАЙМ»

● Компания Acronis

● Информационное агентство «Интерфакс» — проект СПАРК

«Технологии и инновации»

● Банк «Тинькофф»

● Компания Servers.ru

● Компания МТТ («Межрегиональный ТранзитТелеком»)

● Компания ИТСК — проект «Мобильный оператор по добыче нефти и газа»

● Компания «Наносемантика»

● Система «Платон»

«Мобильное приложение»

● Мессенждер Viber — за благотворительный проект «Делай как я»

● Сбербанк России

● Группа компаний «Орион» — проект «Телекарта Онлайн»

«Наука и образование»

● Московский физико-технический институт (МФТИ)

● Проект Капитология.рф

● Университет интернет-профессий «Нетология»

● МТС/Медиа

● IT-школа Samsung

По результатам народного голосования победили:

«Интернет-проект»

● Проект Mahor.ru

«Сообщество Рунета»

● Проект Alimero.ru

«Игра Рунета»

● Онлайн-игра «Охота за золотом»

Кроме того, в рамках премии Институт развития интернета (ИРИ) выделили победителей в нескольких специальных номинациях:

«За информатизацию сфер городского хозяйства»

Минстрой России

«Лучший информационный ресурс лечебно-профилактического учреждения»

Московский городской спинальный нейрохирургический центр

На церемонии также были названы самые позитивные сайты 2016 года, а именно — победители VI Всероссийского конкурса интернет-проектов, ориентированных на детей, подростков и молодежь, «Позитивный контент». В этом году участниками конкурса стали более 1200 веб-проектов, среди которых сайты, видеоблоги, медиаресурсы, группы в социальных сетях, образовательные и игровые приложения. Организаторами конкурса выступили домен .ДЕТИ, Фонд Развития Интернет, РОЦИТ и Координационный центр национального домена сети интернет. Партнеры: МТС, «Лаборатория Касперского» и RU-CENTER. РАЭК по традиции выступает организационным партнером конкурса.

Список лауреатов «Позитивного контента 2016» доступен на официальном сайте конкурса.

Ранее «Известия» сообщали, что экспертный клуб «Премии Рунета»опубликовал шорт-лист из шести основных и двух специальных номинаций. По правилам голосования экспертов в финал выходят топ-3 компаний и топ-10 интернет-проектов, которые наберут наибольшее количество голосов.