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Массимо Каррера выразил доверие Артему Реброву

Несмотря на переход в «Спартак» Александра Селихова, основной страж ворот красно-белых останется первым номером команды

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Алексей Иванов

«Спартак» и «Амкар» оформили сделку по переходу в московский клуб голкипера молодежной сборной России Александра Селихова. Во вторник 22-летний футболист подписал контракт с красно-белыми сроком на 4,5 года, который вступает в силу 6 декабря 2016 года. Этот трансфер заставил понервничать нынешнего стража ворот «Спартака» Артема Реброва, который переживает за место в основном составе команды. Как сообщил «Известиям» источник в составе красно-белых, волноваться 32-летнему голкиперу не о чем — тренерский штаб клуба во главе с Массимо Каррерой полностью доверяет Реброву и не намерен прибегать к ротации во вратарской линии. 

По информации «Известий», между Массимо Каррерой и Артемом Ребровым после одной из тренировок команды в рамках подготовки к выездному матчу с «Тереком» в чемпионате России состоялся диалог, в ходе которого тренер выразил полное доверие футболисту. Итальянский специалист призвал голкипера не обращать внимания на возникшую в клубе конкуренцию во вратарской линии и заверил, что текущий сезон он намерен завершить с теми вратарями, что были у него в распоряжении до подписания контракта с Александром Селиховым — сам Артем Ребров и второй номер команды Сергей Песьяков.

— Приход Александра Селихова стал такой же неожиданностью для футболистов «Спартака», как и для самого Массимо Карреры, — рассказал «Известиям» источник в московском клубе. — Трансфер действительно не был согласован со специалистом, которого даже не поставили в известность о предстоящих изменениях состава, — итальянец был раздосадован этим фактом. На вопрос о том, почему не был предупрежден наставник, генеральный директор клуба Сергей Родионов ответил, что боялся утечки информации в прессу, что еще больше разозлило Карреру. В тот же день, когда с Селиховым был подписан контракт, Массимо провел беседу с Ребровым, в ходе которой заявил, что Артему не стоит переживать за место в составе и уровень доверия к нему со стороны тренерского штаба остается прежним. Также тренер заявил, что в качестве второго голкипера он по-прежнему рассчитывает на Сергея Песьякова.

По мнению Массимо Карреры, ни один трансфер клуба не должен проходить без непосредственного участия главного тренера, так как это может привести к разладу в коллективе и сказаться на атмосфере в команде. Свою позицию, которая основывалась именно на этом аргументе, итальянец уже высказал представителям руководства «Спартака», занимавшимся трансфером Селихова. Также специалист намерен поднять этот вопрос на встрече с владельцем клуба Леонидом Федуном, которая запланирована на начало декабря.

— Каррера не имеет ничего против Александра Селихова, — продолжил источник. — Но он хочет быть в курсе любой деятельности, касающейся комплектования состава. За несколько месяцев Каррере удалось наладить атмосферу в «Спартаке», и для него микроклимат в команде является важнейшей составляющей успеха. По его мнению, вратарская позиция — последнее, что нуждается в усилении. А такие трансферные истории, как с Александром Селиховым, по его словам, могут представлять угрозу для благоприятной атмосферы в коллективе.

Артем Ребров выступает за «Спартак» с 2011 года. Всего за красно-белых голкипер провел 96 матчей в различных турнирах и пропустил 107 мячей. В 37 играх он оставлял свои ворота «на замке». В нынешнем сезоне Ребров принял участие во всех 14 матчах команды в премьер-лиге, в девяти из которых отыграл на ноль.

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Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Массимо Каррера выразил доверие Артему Реброву

Массимо Каррера выразил доверие Артему РебровуНесмотря на переход в «Спартак» Александра Селихова, основной страж ворот красно-белых останется первым номером команды

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