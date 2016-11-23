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Экс-полковника Квачкова будут судить за призывы к терроризму

Он записал видеоролик, который признали побуждающим к совершению агрессивных действий против представителей власти

Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков, осужденный за попытку вооруженного мятежа, предстанет перед судом по обвинению в публичных призывах к терроризму.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Мордовии.

Согласно материалам дела, в июне 2015 года Квачков, отбывающий наказание в мордовской колонии, с помощью мобильного телефона записал видеообращение, которое затем было размещено в интернете.

Эксперты заключили, что видеоролик содержит «лингвистические и психологические признаки побуждения к совершению негативных (агрессивных, насильственных) действий в отношении представителей государственной власти в РФ, побуждения к совершению действий, направленных на насильственный захват действующей государственной власти в России, совершенный агрессивным, вооруженным способом».

Широкую известность Квачков получил в 2005 году, когда ему предъявили обвинение в покушении на Анатолия Чубайса. После трехлетнего заключения экс-полковник был оправдан, однако уже на следующий день суд арестовал его по новому делу о подготовке вооруженного мятежа.

В феврале 2013 года Мосгорсуд приговорил Квачкова к 13 годам лишения свободы, позднее Верховный суд смягчил приговор до восьми лет.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Экс-полковника Квачкова будут судить за призывы к терроризму

Он записал видеоролик, который признали побуждающим к совершению агрессивных действий против представителей власти

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