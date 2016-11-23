ГИБДД проверяет видео с гонками бойцов ММА на BMW по улицам Москвы

Госавтоинспекторы проверят видео, на котором водитель автомобиля BMW, устроивший гонку на Ленинградском проспекте в Москве нарушает правила дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управлении ГИБДД.

«Сотрудники ГИБДД изучают видео, опубликованное в ряде СМИ, в связи с лихачеством водителя BMW на Ленинградском проспекте в Москве. Проводится проверка», — цитирует РИАМО представителя ведомства.

На видео, которую, судя по всему, в Сеть выложили сами участники гонок, видно, как водитель BMW, нарушая правила ПДД, на большой скорости резко перестраивается из ряда в ряд в плотном потоке автомобилей, подрезая остальных участников дорожного движения.

Гонки по Ленинградскому шоссе устроили спортсмены чеченского бойцовского клуба «Беркут». За рулем автомобиля ВMW был 27-летний член клуба Заурбек Хасиев. Помимо него, в машине находились бойцы смешанных единоборств: Арби Аргуев, Майрбек Тайсумов и боксер Мансур Эльсаев.

