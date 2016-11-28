«Уделим внимание молодежи — получим уникальный человеческий капитал»

Исполком РФС назначил нового председателя комитета по этике. Им стал почетный президент Ассоциации мини-футбола России Семен Андреев. Первый председатель комитета по этике, заместитель министра юстиции РФ Алу Алханов в интервью корреспонденту «Известий» Алексею Фомину рассказал о том, какие задачи предстоит решить новому главе комитета, а также о своей деятельности во главе Международного студенческого футбольного союза (МСФС).

— Как оцените новое назначение главы комитета по этике?

— По своей деятельности во главе комитета знаю, насколько это ключевая и ответственная должность. Близко с Семеном Андреевым не знаком, но, зная нынешнее руководство РФС, уверен, что они назначили компетентного и достойного человека руководить комитетом. Со своей стороны хочу пожелать Семену Николаевичу плодотворной работы на благо отечественного футбола.

— Комитету нужно расширение полномочий, чтобы он мог инициировать рассмотрение дел самостоятельно, а не только по указанию президента РФС?

— Ничего плохого не вижу в том, что поручения должны исходить от руководителя РФС. Это главный функционер, заинтересованный в том, чтобы в нашем футболе царили порядочные и спортивные взаимоотношения и было как можно меньше нарушений, связанных с этическими нормами.

— Вы покинули комитет по этике после того, как апелляционный комитет РФС отменил решение о годичной дисквалификации арбитра Алексея Матюнина, обвинявшегося одним из футболистов второй лиги в оскорблении на национальной почве. Удивились тому, как через три года тот же судья оказался аналогичным образом обвинен Халком?

— В 2011 году решение по Матюнину принимал не один Алханов — оно было коллегиальным. В ходе заседаний шли острые дебаты между членами комитета, среди которых были авторитетные футбольные специалисты, опытные юристы, представители культурного сообщества и СМИ. Одним словом — профессионалы высокого уровня. Заседания проводили, как правило, после рабочего дня и по 3–4 часа разбирали все материалы, приглашали все стороны конфликта и их представителей, после чего скрупулезно рассматривали доводы сторон и коллегиально выносили вердикт. На мой взгляд, наше решение по Матюнину было обоснованным. Мне за это решение не стыдно! А что было потом, не мне комментировать. Думаю, люди после этого оценили, кто был прав.

— Недавно Чеченская Республика, которую вы возглавляли в 2004–2007 годах, впервые провела у себя матч сборной России. Как оцените организацию Грозным встречи с Румынией?

— Так совпало, что в этот день в Грозном проходил не только матч национальной сборной, но и один из этапов соревнований Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ), председателем попечительского совета которой я являюсь. Могу отметить, что организация этих обоих мероприятий была на очень высоком уровне. Горжусь, что в родной для меня республике так относятся к спорту и на таком высоком уровне проводятся все мероприятия. И очень приятно, что победный гол был забит нашим земляком Магомедом Оздоевым, одним из самых талантливых игроков нынешнего футбольного поколения. Желаю, чтобы этот гол был для него не последним в составе национальной команды, за которую мы все очень переживаем и которую хотим видеть в тройке лучших на домашнем ЧМ-2018.

— Как сейчас развивается студенческий футбол в России?

— Андрей Стукалов, будучи руководителем НСФЛ, попросил меня четыре года назад помочь ему в создании целостной системы студенческих соревнований и найти возможности для привлечения самых престижных столичных и региональных университетов к этому проекту. Еще осенью 2014 года, когда мы запускали первый полноценный чемпионат, у нас было всего восемь команд-участниц, а сейчас уже есть две группы: премьер-группа — аналог РФПЛ с 16 командами - и первая группа — аналог ФНЛ с 13 участниками. География соревнований от Новосибирска до Калининграда, включая Крым, где мы в марте этого года проводили один из турниров. Не могу не отметить огромный интерес жителей полуострова к студенческому футболу, они очень активно болели за команду Крымского федерального университета, принимающую в этом турнире студентов из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Думаю, это следствие великолепной организации данного турнира со стороны руководства университета и масштабного освещения этого турнира в крымских СМИ при поддержке руководства республики. Неслучайно мы выбрали Симферополь городом закрытия соревнований премьер-группы этого сезона НСФЛ 2016/17 года, куда в мае 2017 года приедут все 16 команд. Городом турнира закрытия первой группы станет Пермь.

К сожалению, пока нет команд с Дальнего Востока. Дело в том, что транспортные расходы являются основной расходной статьей бюджетов наших команд. Нам удалось заключить договор с РЖД, они предоставляют скидки на переезд наших студентов, что позволило существенно сэкономить бюджет вузов и объединить студенческий футбол пока только до Сибири, а сейчас для университетов Дальнего Востока мы также работаем над тем, чтобы получить скидки от авиакомпаний. Мы одна страна. И сегодня очень важно, чтобы каждый молодой человек независимо от своего места проживания в РФ имел равные возможности участвовать в престижных соревнованиях и демонстрировать свое мастерство. Надеемся, что на открытие нашего следующего сезона, которое мы планируем провести в сентябре 2017 года на базе РЭУ им. Г.В. Плеханова, смогут приехать и студенты с Дальнего Востока.

— В органах федеральной и региональной власти есть поддержка ваших инициатив?

— Безусловно. Мы ощущаем серьезную поддержку со стороны Министерства образования РФ, Министерства спорта РФ, Российского футбольного союза и Российского студенческого спортивного союза. Не могу не отметить, что при реализации проекта мы используем различные источники государственной поддержки, в частности, в прошлом году на основании конкурса, проведенного общероссийской общественной организацией «Российский союз молодежи», мы получили грант в соответствии c распоряжением президента Российской Федерации №79-рп от 01.04.2015. Кроме этого, нас поддерживают руководители регионов и вузов, принимавших участие в организации наших территориальных турниров среди студентов. Очевидно, что без поддержки министерств и регионов мы не смогли бы запустить наш проект. Особые слова признательности я бы хотел адресовать руководству РФПЛ за постоянную помощь в реализации нашего проекта.

— Как вы оказались во главе МСФС?

— Скорее, по зову сердца. Помогая НСФЛ в организации соревнований, я увидел живой интерес молодых людей к участию в этом проекте, и поэтому в один из дней принял предложение руководителей студенческого футбола Азербайджана, России, Молдовы, Литвы, Казахстана и Украины возглавить Международный студенческий футбольный союз (МСФС). Как организация МСФС был учрежден в 2012 году и стал первой международной общественной спортивной организацией, зарегистрированной на территории РФ со своей штаб-квартирой в Москве. Мы провели ряд международных турниров, и сейчас в МСФС входят 10 стран. В сентябре 2016 года на базе Саратовского государственного университета имени Чернышевского мы провели студенческий Кубок дружбы по футболу среди российских и китайских команд, где прошли переговоры о вхождении в состав МСФС Китая. В перспективе ждем и страны Восточной Европы. Переговоры на эту тему ведутся.

— Президент РФ Владимир Путин не раз говорил, что государственным корпорациям стоит перераспределить свои непрофильные расходы с финансирования профессионального спорта на массовый. Новая редакция закона о спорте поможет с притоком средств в студенческий футбол?

— Основополагающие документы, касающиеся массового спорта, здорового образа жизни, физического воспитания детей и молодежи, заложены в «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года» и «Основах государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года». В этих же документах отражены и перспективы развития студенческого спорта, в том числе футбола. Это способствует тому, чтобы и наша работа была выстроена и имела под собой нормативно-правовую основу. И мы рассчитываем, что после слов Владимира Владимировича Путина будет усиливаться поддержка и со стороны крупных компаний. Если мы будем уделять внимание нашей молодежи, то завтра получим уникальный человеческий капитал для страны. Глава государства четко расставил приоритеты. Основную ставку нужно делать на детей, которые будут в последующие годы приумножать величие России. И наша работа должна в первую очередь ориентироваться на развитие детско-юношеского и студенческого спорта. Уверен, что сегодня совместно с нашими коллегами из федеральных органов власти, регионов и студенческих спортивных организаций мы сможем заложить основы реализации вышесказанного в рамках совместной работы по формированию проекта концепции развития студенческого спорта в Российской Федерации на период до 2025 года, которую до конца года должно утвердить правительство РФ.

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