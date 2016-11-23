Специалисты Facebook разработали программы для цензуры новостной ленты

Новое программное обеспечение (ПО), позволяющее третьей стороне осуществлять цензуру новостных лент пользователей, создано специалистами Facebook. Руководитель Facebook Марк Цукерберг заинтересован в работе соцсети на территории материкового Китая — это и могло стать причиной разработки программ.

Новое ПО позволит китайской компании, которая выступит партнером соцсети и третьей стороной, осуществлять цензуру в соответствии с законодательством страны. С помощью программ можно скрыть или удалить посты со страниц групп, сообществ или пользователей, сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Власти Китая запретили Facebook летом 2009 года после событий на северо-востоке страны. Тогда в городе Урумчи произошли беспорядки на этнической почве, погибли 140 человек.